Татьяна Голикова открыла первую церемонию награждения премией «Пушкинская карта. Премия»

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова открыла торжественную церемонию первого награждения лауреатов премии «Пушкинская карта. Премия» в Доме Пашкова в Москве.

«То, что сейчас почти 12 тыс. организаций участвуют в программе “Пушкинская карта„, – это серьёзный прорыв. Хочу поблагодарить уважаемых представителей регионов, организаций за то, что вы не остались равнодушными к этому проекту. Также хочу поблагодарить молодых людей, их сегодня 10,6 миллиона человек – это 75% той аудитории, на которую мы рассчитывали для участия в программе, и она растёт. По “Пушкинской карте„ сегодня продано 72 млн билетов, и эта цифра тоже всё время растёт», – отметила Татьяна Голикова.

По словам Министра культуры Ольги Любимовой, запуск программы «Пушкинская карта» стал одним из самых сложных за десятилетие, так как потребовал включения, в том числе технологического, учреждений культуры на всех уровнях.

«630 тыс. мероприятий, 72 млн билетов – за этой статистикой скрываются первые свидания, первые семейные выходы, свидетельства наших артистов, которые со сцены видят в зале молодых ребят, получивших возможность купить билеты. На самом деле это всё благодаря вам, потому что вы сделали так, чтобы ребята пришли и захотели вернуться», – обратилась она к представителям учреждений культуры.

Церемония прошла в формате театрализованного действия, по известным стихотворениям А.С.Пушкина. Награды вручили актёры «Вахтанговского практикума».

Лучшим региональным музеем в рамках премии было признано Тульское музейное объединение, а лучшим региональным театром – Астраханский государственный театр оперы и балета.

Среди образовательных учреждений отмечена работа Детской школы искусств №2 имени П.И.Чайковского в столице Удмуртской Республики Ижевске. Центр культурного развития в Пензенской области признан лучшим региональным домом культуры.

Башкирская государственная филармония им. Х.Ахметова стала лучшей региональной концертной площадкой, Централизованная библиотечная система Ангарского городского округа Иркутской области – лучшей региональной библиотекой.

Среди федеральных музеев Москвы победу одержал Государственный исторический музей, а Санкт-Петербурга – Государственный музей-заповедник «Петергоф». Лучший федеральный театр столицы – Государственный академический Малый театр России, лучший петербургский – Государственный академический Мариинский театр.

Организации-победители были определены по четырём критериям: посещаемость, количество проведённых мероприятий, средняя цена билета и соблюдение правил программы.

Лучшими регионами по реализации программы «Пушкинская карта» стали республики Татарстан, Башкортостан, Кемеровская, Оренбургская, Нижегородская, Новгородская, Брянская, Белгородская, Ростовская и Курганская области на основании таких показателей работы, как доля выданных карт и организаций культуры, участвующих в программе, а также количество актуальных мероприятий в проекте и проданных билетов на тысячу человек целевой аудитории.

