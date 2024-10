Студенты кафедры транспортных систем и дорожно-мостового строительства стали призёрами интеллектуальной игры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Команда СПбГАСУ: в верхнем ряду слева направо – Даниил Коннов, Полина Паутова, Софья Никитина, руководитель Наталья Черных, Полина Зачёсова, Даниил Лангинен; в нижнем ряду слева направо – Ксения Шатохина, Алиса Рогозина

В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова 27 сентября состоялась вторая интеллектуальная игра по логистике и цепям поставок «Elective». В игре приняли участие 15 студенческих команд из Москвы, Петербурга, Рязани и Самары.

СПбГАСУ представляла команда студентов третьего курса бакалавриата, обучающихся по направлению «Технология транспортных процессов». В неё вошли Софья Никитина (капитан команды), Полина Паутова, Даниил Лангинен, Даниил Коннов, Алиса Рогозина, Ксения Шатохина и Полина Зачёсова.

Игра состояла из нескольких раундов – разминки и основной игры в два тура. Команда СПбГАСУ проявила себя отлично, в самого начала вырвавшись в лидеры. Результатом стало первое место на этапе «Разминка» и итоговое второе место во всей игре.

«Игра была увлекательной и динамичной, вопросы о логистике представлены в необычных форматах – стандартных расчётных задач или схем не было. Чтобы ответить на вопросы, нужно было думать быстро и неординарно, при этом иметь багаж знаний из разных сфер – литературы, географии, английского языка, музыки, спорта и других. Первая часть игры – разминка в форме блица, оказалась весьма нелёгкой, пришлось изрядно потрудиться. Вторая часть игры – основная, проходила в два тура, и, в отличие от разминки, некоторые вопросы были шутливыми, а также сопровождались музыкальными подсказками, что создавало в зале более неформальную дружескую атмосферу», – рассказала Софья Никитина.

