Сергей Собянин: Легендарному Театру сатиры исполняется 100 лет

Легендарному Московскому академическому театру сатиры сегодня исполняется 100 лет. Он по праву считается одним из самых посещаемых в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В одном из самых посещаемых театров столицы играли Татьяна Пельтцер, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Ольга Аросева и другие прославленные актеры. Сегодня Театр сатиры открывает юбилейный сезон. За 100 лет работы труппа представила зрителям больше 400 постановок, а в новом сезоне готовится к премьере восемь спектаклей», — отметил Мэр Москвы.

К вековому юбилею здание на Триумфальной площади обновили. Привычный облик главного фасада сохранили, но его конструкция стала более современной и функциональной. В частности, появился медиаэкран, на котором будут демонстрироваться сцены из спектаклей разных лет.

Привели в порядок купол театра. Металлическое серое покрытие заменили на терракотовое. Чтобы не скапливался снег, крышу и купол оснастили системой обогрева. Кроме того, заменили окна и обновили входную группу.

Особую красоту фасаду в вечерние часы придает архитектурно-художественная подсветка, для которой установили более 130 светильников и 500 метров неоновой ленты.

В этом году преобразился и сад «Аквариум», расположенный рядом с театром на Большой Садовой улице.

Собянин: Сад «Аквариум» у Театра Моссовета преобразился к театральному сезону

