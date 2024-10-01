Пять лучших статей на русском языке за 01.10.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

Сегоднешний анализ показывает нам инновационую деятельность компаний и адаптации к внешним аграничениям. Кибербезопастность устойчива. Цифровые технологии продолжают стремительно развиваться. Культура и мода объединяются с разными странами предоставляя новые возможности в творчестве, бизнесе и развитие человека.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Финансовые новости: Вопросы и ответы: Инвестиционное страхование жизни

При отзыве лицензий у страховой организации Банк России назначает временную администрацию, которая ведет перечень кредиторов страховой организации и размер их требований.

Если у вас произошел страховой случай, то для получения страхового возмещения вам, необходимо направить свои требования с приложением подтверждающих документов во временную администрацию, информацию о которой вы можете узнать на сайте Банка России, введя в поисковую строку наименование страховщика, либо на сайте страховой организации.

2. Финансовые новости: С 1 октября при покупке инвестиционных страховых продуктов надо проходить тест

Сложные страховые продукты с инвестиционной составляющей можно будет продавать неквалифицированному инвестору только в том случае, если он понимает их особенности и риски. Для того чтобы убедиться в знаниях клиента, участник рынка должен будет его протестировать.

3. «Оставаться конкурентным специалистом без применения нейросетей может стать нелегкой задачей»

“Высшая школа экономики” –

Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь и продолжают стремительно развиваться. Неудивительно, что все чаще возникает вопрос, сможет ли однажды искусственный интеллект полностью заменить специалистов. О перспективах лингвистики в эпоху нейросетей рассуждает Даниил Осипов, кандидат филологических наук, доцент Школы иностранных языков НИУ ВШЭ.

4. Воздействие архитектуры на наши эмоции обсудят эксперты ВШЭ на выставке 100+ TechnoBuild

“Высшая школа экономики” –

Наталья Логутова: «Всё, что связано с восприятием архитектуры, — достаточно популярная область в нейронауке на данный момент. На конференции мы расскажем о главных способах изучения влияния архитектуры на человека, так как любая архитектура — это часть больших смысловых процессов, происходящих в обществе».

5. Бразилия, Индия, Коста-Рика: какие страны примут участие в третьей Московской неделе моды

С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет третья Московская неделя моды. В программе — показы коллекций известных и начинающих дизайнеров, лекции экспертов, открытый маркет, бизнес-шоурум и фестиваль тематического короткометражного кино. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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