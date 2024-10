«После пар» в НГУ: в минувшие выходные в университете прошла ярмарка студенческих объединений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уже традиционно ярмарка студенческих организаций «После пар» проходит в НГУ в конце сентября. Этот год не стал исключением. В субботу на втором этаже второго блока учебного корпуса НГУ №1 (Пирогова, 1) расположился целый путевой маршрут по площадкам студенческих клубов. Главная цель «Ярмарки» — показать, что в НГУ не только интересно учиться, но и обретать новые увлечения, знакомства, самореализовываться и пробовать себя в чем-то новом.

— Подготовка к ярмарке длилась почти месяц. Старались продумать каждую мелочь в организации, основываясь на специфике каждого студенческого объединения. Я в восторге от того, что получилось в итоге! Больше всего мне понравилось то, как студенческие объединения отдаются процессу, как каждый коллектив горит теми идеями и деятельностью, которую он представляет. Было безумно приятно видеть радостные лица тех студентов, которые пришли посетить ярмарку. Думаю, что каждый нашел клуб себе по душе, — рассказала один из организаторов ярмарки «После пар», специалист по работе с молодежью Управления молодежной политики и воспитательной работы НГУ Екатерина Вихрова.

По словам Екатерины, стоит отметить креативный подход каждого студенческого клуба — все площадки объединений были оригинально украшены, чем привлекали к себе внимание, и представляли себя по-разному.

Музыкальные объединения НГУ демонстрировали свои таланты и умения импровизированными и полноценными концертными выступлениями. Студенческие СМИ проводили викторины по медиаграмотности, мастер-классы по технике речи, а также погружали студентов в мир техники медиа.

— В этот раз «После пар» Фотоклуб НГУ собрал целую полевую фотостудию в холле, где проходила ярмарка. У нас был профессиональный свет, фон и камеры, на которые мы фотографировали студентов. Любой желающий мог подойти к нашей площадке, сфотографироваться и через считанные секунды получить электронное фото в профессиональной обработке. Поскольку такой формат как для гостей ярмарки, так и для нас самих стал новым, всем очень понравилось участвовать в таком интерактиве! Ранее мы с командой проводили «фотосушки», а в этот раз удалось показать наши навыки и оборудование на практике. Своих целей мы определенно достигли — успешно показали новый формат нашей площадки, замотивировали и нашли будущих заинтересованных участников нашего клуба, — поделилась впечатлениями от «Ярмарки» руководитель Фотоклуба НГУ Елена Рощупкина.

Настоящие офлайн-бои развернулись на площадках развлекательных и интеллектуальных клубов по настольным играм — любой желающий смог примерить роль огра или волшебника и посостязаться в карточных и других турнирах прямо на ярмарке. Помимо творческих коллективов на ярмарке были представлены и общественные клубы, которые показали не только то, как можно работать и помогать, но и то, где можно получить помощь от сверстников.

— Несмотря на то, что я примерно понимал, как всё пройдёт, когда я пришел в субботу на ярмарку «После пар», все мои ожидания были полностью перевëрнуты. В моих мыслях всё было куда менее интересно, чем оказалось на самом деле. Я побывал на большом количестве станций, поучаствовал во многих конкурсах, активностях, познакомился с огромным количеством интересных людей и записался в несколько клубов. Приятно удивился, что смог в нескольких викторинах выиграть шоппер с витражами НГУ и термокружку с лого университета, а ещё множество наклеек, ручек и другого мерча от студклубов. Больше всего в этот день мне запомнилась креативная станция клуба рукоделия НГУ, студенческие отряды и юмористические коллективы. Конечно же, абсолютно все станции ярмарки были интересными — я много узнал об университете, о настоящей студенческой жизни, и эти знания и знакомства мне обязательно пригодятся в дальнейшей учёбе, — поделился впечатлениями студент первого курса Факультета медицины и психологии НГУ Рафаэль Арутюнян.

Несмотря на то, что мероприятие рассчитано на первокурсников, которые только начали свое знакомство с университетом, на ярмарке можно было встретить студентов старших курсов, которые хотели бы разнообразить внеучебную жизнь.

Чтобы каждый посетитель ярмарки смог продуктивно провести время и познакомиться с как можно большим количеством клубов, объединенный совет обучающихся организовал квест с маршрутным листом по всем площадкам. В конце все, кто прошёл «маршрут» полностью, получили памятные подарки с символикой любимого университета.

Благодарим за фото Фотоклуб НГУ.

