Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Уже более 40 тысяч маршрутов для поездок по России создали пользователи сервиса Russpass. Для всех желающих на его странице доступен планировщик путешествий — уникальный инструмент, помогающий подготовить все необходимое для будущего отдыха. Пользователи могут создать полноценный план пребывания в Москве или любом другом регионе: добавить понравившиеся достопримечательности, купленные билеты на самолет или экскурсии, сохранить рестораны и забронированную гостиницу.

Как организовать идеальное путешествие

Составить свой маршрут очень просто. Для начала нужно зайти во вкладку «Мои планы» и авторизоваться. В разделе необходимо указать интересное направление — и можно отправляться в путь.

В сервисе Russpass удобно изучать самые востребованные места и события в городе, выбирать то, что подходит именно вам. Для удобства в карточках объектов указан адрес, ближайшая станция метро и ориентировочная стоимость билетов. Чтобы сохранить понравившееся место, нужно добавить его в «Избранное».

Кроме музеев и экскурсий по тому же принципу можно выбрать рестораны. В карточках есть информация об адресах, направлениях кухни и среднем чеке заведений. Добавлять места можно без ограничений.

После того как локации выбраны, понадобится снова перейти во вкладку «Мои планы», чтобы посмотреть подборку и построить маршрут. Здесь уже сохранились все необходимые данные, надо лишь выбрать опцию «Создать план».

Результатом удобно делиться с друзьями, планировать даты поездки, добавлять новые места. Сервис поможет зарезервировать номера в отелях и столики в ресторанах — все сведения о бронях будут храниться в одном месте. Кроме того, доступен выбор способа перемещения между точками — на автомобиле, велосипеде или общественном транспорте. Russpass подскажет, как комфортнее преодолевать расстояния.

В разделе планировщика «Рекомендации» также есть подборка уже готовых маршрутов. Нажав кнопку «Посмотреть», а затем «Построить маршрут», можно добавить идею для путешествия в свои планы. Понравившийся маршрут легко редактировать: убирать или добавлять места, менять длительность поездки.

Готовые идеи на сезон

Для осеннего путешествия в Москву пригодится недавно открытый тематический раздел «Осень в Москве». Здесь, в частности, собраны самые громкие театральные постановки сезона, на которые можно купить билеты. В разделе есть идеи для отдыха во время школьных каникул. А еще там можно прочитать рекомендации интернет-издания «Russpass-журнал», узнать, как отправиться на экскурсии по Москве, прогуляться по паркам и устроить незабываемую фотосессию.

Сервис Russpass начал работу в 2020 году. За четыре года он вырос в полноценную экосистему. Узнать все о путешествиях по России поможет «Russpass-журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес».

Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144697073/

MIL OSI