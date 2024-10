От тенниса до игры в городки: в Парке Горького обустраивают новый спортивный кластер

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают новый спортивный кластер в Парке Горького в рамках работ по благоустройству и реабилитации его территории. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Масштабные перемены в Парке Горького начались еще в 2011 году, в результате он стал современным парком мирового уровня и комфортным общественным пространством. Однако за прошедшие годы многие объекты благоустройства устарели и требуют обновления, не хватает инфраструктуры на набережных. В этом году работы проходят на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, около Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни в Нескучном саду, недалеко от выхода из метро “Ленинский проспект”», — отметил Петр Бирюков.

Сейчас в Нескучном саду обустраивают новый спортивный кластер. Здесь уже сделали удобные пешеходные дорожки и возводят всесезонный павильон, в котором оборудуют залы для тренировок со всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, на территории кластера разместят площадки для большого и настольного тенниса, игры в городки и многофункциональную спортивную зону.

На Пушкинской набережной устанавливают пять павильонов со стеклянными витражными фасадами. У них будет 20 входов. Тут откроются сувенирные лавки, арт-галереи, площадки для семейного отдыха, кафе и рестораны. Со стороны реки сооружение будет выглядеть как пришвартовавшийся к берегу круизный лайнер. На крышах павильонов сделают смотровые площадки, а вдоль набережной сохранится широкий пешеходный транзит.

На Оливковом пляже, расположенном на Пушкинской набережной около Андреевского пешеходного моста, уже завершились работы по устройству настилов из террасной доски. Там появится многоуровневая зона пляжного отдыха.

В рамках проекта также очистили от илового осадка и мусора Пионерский пруд, восстановили более 620 метров береговой полосы и смонтировали мобильный пункт комплексной очистки воды с донным выпуском. Сейчас вдоль берега устанавливают настилы из террасной доски. Кроме того, идет установка четырех павильонов, в которых разместятся раздевалки, душевые, туалеты, а также пункт проката пляжных принадлежностей. На берегу пруда откроется кафе с террасой.

В парке сохранят существующие и высадят дополнительные деревья и кустарники, а также разобьют газон (12,6 тысячи квадратных метров) и цветники (более 360 «квадратов»). В осенне-зимний период планируется высадить 60 крупномерных деревьев. Кроме того, на территории парка установят фонари с энергосберегающими светильниками и лавочки.

https://www.mos.ru/news/item/144701073/

MIL OSI