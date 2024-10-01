«Оставаться конкурентным специалистом без применения нейросетей может стать нелегкой задачей»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь и продолжают стремительно развиваться. Неудивительно, что все чаще возникает вопрос, сможет ли однажды искусственный интеллект полностью заменить специалистов. О перспективах лингвистики в эпоху нейросетей рассуждает Даниил Осипов, кандидат филологических наук, доцент Школы иностранных языков НИУ ВШЭ .

— С какими вызовами сталкивается сфера лингвистики в век цифровых технологий?

— Началась эпоха, в которую тексты, содержащие смысл, может создавать не только человек. Мы ставим задачи, но уже не контролируем каждый элемент процесса.

При этом важно отметить, что нейросети учатся на больших данных и пока допускают много ошибок.

Если говорить о межкультурной коммуникации, нейросети знают о типологии культурных различий Герта Хофстеде, делении культур Эдварда Холла, классификации культур Ричарда Льюиса. Но в любом межкультурном диалоге ключевую роль играют нюансы, которые нейросети не могут учесть.

Поэтому эффективной может быть только совместная работа нейросетей и профильных специалистов. А одним из ключевых навыков в выстраивании коммуникации с искусственным интеллектом становится промпт-инжиниринг — умение правильно задавать нейросетям вопросы.

Для этого необходимо поставить задачу, описать контекст, указать роль, привести примеры, отметить формат и задать тон. Также можно воспользоваться дополнительными показателями, например указать важность (стоит подчеркнуть нейросети, насколько значимым для вас будет ее ответ) и пообещать виртуальное вознаграждение (считается, что в таком случае нейросеть может дать более развернутый ответ).

— Сможет ли однажды искусственный интеллект заменить специалиста в сфере межкультурной коммуникации? И как остаться востребованным специалистом в условиях быстро меняющихся реалий?

— На мой взгляд, быть востребованным специалистом — значит уметь использовать в работе современные технологии, в том числе нейросети, сохраняя при этом критический подход.

Оставаться конкурентным специалистом без применения нейросетей может стать нелегкой задачей уже в ближайшем будущем. Учитывая, что нейросети общаются с нами на нашем языке, без специалистов, которые занимаются исследованием языка, не обойтись.

Например, по данным агрегаторов Will Robots take my Job и Beyond Agency, преподаватели иностранных языков — в зоне минимального риска, связанного с заменой специалистов искусственным интеллектом (вероятность 9–11%).

Более того, уверен, что лингвистам в эпоху общения с искусственным интеллектом будет отведена самая важная роль.

— Как нейросети могут помочь специалистам в области изучения иностранных языков: преподавателям, переводчикам, специалистам по межкультурной коммуникации?

— Прежде всего нейросети помогают ускорить рутинную работу. Например, преподаватели иностранных языков с их помощью могут быстро подготовить несколько вариантов тестов и других заданий, включив в промпт пример готового теста или задания.

Задача усложняется, если вы хотите создать новое задание или текст. Качество ответа нейросети в таком случае будет зависеть от умения грамотно формировать промпт.

На начальном этапе времени на разработку качественного промпта будет уходить почти столько же, сколько на подготовку материалов с нуля. Но впоследствии сформированный навык позволит значительно экономить рабочее время.

Скоро будут появляться новые модели нейросетей, которые станут способными «рассуждать», а не просто брать и интерпретировать информацию из датасетов. Например, o1-preview уже может решать сложные логические задачи.

Сегодня использование различных нейросетей позволяет создавать целый комплекс материалов:

генерирование текстов и диалогов с определенными устойчивыми словосочетаниями в ChatGPT, Perplexity, Merlin;

озвучивание и генерирование звуковых эффектов в ElevenLabs;

создание аватаров в Hedra.

С примером созданного видеоинтервью по заданной теме можно ознакомиться по ссылке.

Комбинация нескольких нейросетей, грамотный промпт-инжиниринг позволяют не только ускорить выполнение задач, но и увидеть новые идеи в сочетаниях ответов на запросы:

ChatGPT, Claude уже стали мультимодальными;

ElevenLabs, Suno, Udio полезны для работы с аудио;

Midjourney, Stable Diffusion (локальная установка), Luma Dream Machine создают изображения и видео;

KlingAI, MiniMax — новые нейросети, которые внесли ряд изменений в индустрию генерации видео и дали возможность создавать небольшие фильмы для разных профессиональных целей.

При этом у нейросетей, которые работают на разных языковых моделях, свои особенности. Например, ChatGPT 4o логичен в ответах, Claude Sonnet 3.5 готов давать развернутые ответы, которые не так легко отличить от ответов человека, Gigachat склонен проявлять «этику» в ответах на острые вопросы.

Для тренировки устного перевода будет полезен CharacterAI или приложение ChatGPT в вашем смартфоне. CharacterAI позволяет создать персонажа, задать ему роль (например, отвечать на вопросы на испанском языке) и внести в базу знаний информацию по необходимой тематике. Пример диалога.

При переводе пословиц, поговорок, фразеологизмов нейросети по умолчанию выдают дословный вариант. Решением может стать запрос о поиске эквивалента, а не перевода.