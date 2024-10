«Оставаться конкурентным специалистом без применения нейросетей может стать нелегкой задачей»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь и продолжают стремительно развиваться. Неудивительно, что все чаще возникает вопрос, сможет ли однажды искусственный интеллект полностью заменить специалистов. О перспективах лингвистики в эпоху нейросетей рассуждает Даниил Осипов, кандидат филологических наук, доцент Школы иностранных языков НИУ ВШЭ.

— С какими вызовами сталкивается сфера лингвистики в век цифровых технологий? — Началась эпоха, в которую тексты, содержащие смысл, может создавать не только человек. Мы ставим задачи, но уже не контролируем каждый элемент процесса. При этом важно отметить, что нейросети учатся на больших данных и пока допускают много ошибок. Если говорить о межкультурной коммуникации, нейросети знают о типологии культурных различий Герта Хофстеде, делении культур Эдварда Холла, классификации культур Ричарда Льюиса. Но в любом межкультурном диалоге ключевую роль играют нюансы, которые нейросети не могут учесть. Поэтому эффективной может быть только совместная работа нейросетей и профильных специалистов. А одним из ключевых навыков в выстраивании коммуникации с искусственным интеллектом становится промпт-инжиниринг — умение правильно задавать нейросетям вопросы. Для этого необходимо поставить задачу, описать контекст, указать роль, привести примеры, отметить формат и задать тон. Также можно воспользоваться дополнительными показателями, например указать важность (стоит подчеркнуть нейросети, насколько значимым для вас будет ее ответ) и пообещать виртуальное вознаграждение (считается, что в таком случае нейросеть может дать более развернутый ответ). — Сможет ли однажды искусственный интеллект заменить специалиста в сфере межкультурной коммуникации? И как остаться востребованным специалистом в условиях быстро меняющихся реалий? — На мой взгляд, быть востребованным специалистом — значит уметь использовать в работе современные технологии, в том числе нейросети, сохраняя при этом критический подход. Оставаться конкурентным специалистом без применения нейросетей может стать нелегкой задачей уже в ближайшем будущем. Учитывая, что нейросети общаются с нами на нашем языке, без специалистов, которые занимаются исследованием языка, не обойтись. Например, по данным агрегаторов Will Robots take my Job и Beyond Agency, преподаватели иностранных языков — в зоне минимального риска, связанного с заменой специалистов искусственным интеллектом (вероятность 9–11%). Более того, уверен, что лингвистам в эпоху общения с искусственным интеллектом будет отведена самая важная роль. — Как нейросети могут помочь специалистам в области изучения иностранных языков: преподавателям, переводчикам, специалистам по межкультурной коммуникации? — Прежде всего нейросети помогают ускорить рутинную работу. Например, преподаватели иностранных языков с их помощью могут быстро подготовить несколько вариантов тестов и других заданий, включив в промпт пример готового теста или задания. Задача усложняется, если вы хотите создать новое задание или текст. Качество ответа нейросети в таком случае будет зависеть от умения грамотно формировать промпт. На начальном этапе времени на разработку качественного промпта будет уходить почти столько же, сколько на подготовку материалов с нуля. Но впоследствии сформированный навык позволит значительно экономить рабочее время. Скоро будут появляться новые модели нейросетей, которые станут способными «рассуждать», а не просто брать и интерпретировать информацию из датасетов. Например, o1-preview уже может решать сложные логические задачи. Сегодня использование различных нейросетей позволяет создавать целый комплекс материалов: генерирование текстов и диалогов с определенными устойчивыми словосочетаниями в ChatGPT, Perplexity, Merlin; озвучивание и генерирование звуковых эффектов в ElevenLabs; создание аватаров в Hedra. С примером созданного видеоинтервью по заданной теме можно ознакомиться по ссылке. Комбинация нескольких нейросетей, грамотный промпт-инжиниринг позволяют не только ускорить выполнение задач, но и увидеть новые идеи в сочетаниях ответов на запросы: ChatGPT, Claude уже стали мультимодальными; ElevenLabs, Suno, Udio полезны для работы с аудио; Midjourney, Stable Diffusion (локальная установка), Luma Dream Machine создают изображения и видео; KlingAI, MiniMax — новые нейросети, которые внесли ряд изменений в индустрию генерации видео и дали возможность создавать небольшие фильмы для разных профессиональных целей. При этом у нейросетей, которые работают на разных языковых моделях, свои особенности. Например, ChatGPT 4o логичен в ответах, Claude Sonnet 3.5 готов давать развернутые ответы, которые не так легко отличить от ответов человека, Gigachat склонен проявлять «этику» в ответах на острые вопросы. Для тренировки устного перевода будет полезен CharacterAI или приложение ChatGPT в вашем смартфоне. CharacterAI позволяет создать персонажа, задать ему роль (например, отвечать на вопросы на испанском языке) и внести в базу знаний информацию по необходимой тематике. Пример диалога. При переводе пословиц, поговорок, фразеологизмов нейросети по умолчанию выдают дословный вариант. Решением может стать запрос о поиске эквивалента, а не перевода.

Нейросеть не напишет за вас научную работу, но поможет в подборе литературы. Хорошо с этим справляются Consensus и OpenRead, чьи базы постоянно пополняются. Если соединить поиск литературы с обработкой информации в ChatGPT или Claude с использованием Python, то можно существенно сэкономить время. — Какие опасности и риски несет в себе обращение к нейросетям? — Качество полученной информации, безусловно, требует проверки. Факты могут быть придуманы или искажены, расчеты — содержать ошибки. Здесь стоит подчеркнуть и филологический аспект: на выходе мы получаем хороший, логически выстроенный текст, но если его тщательно проанализировать, то в большинстве случаев обнаружим ошибки в примыкании и управлении. Помимо этого, мы можем передать нейросети в форме запроса информацию, содержащую конфиденциальные данные, которые попадают в общую базу знаний и могут быть извлечены третьими лицами. Поэтому при формировании запросов стоит быть предельно внимательными, особенно в рамках исследовательских проектов. Решением могут стать локальные версии нейросетей, установленные на собственный компьютер. — Что представляет собой проект «Консультанты по преподаванию в цифровой среде», участником которого вы являетесь? — Проект нацелен на оказание преподавателям НИУ ВШЭ постоянной и квалифицированной поддержки по методическим вопросам преподавания в цифровой среде или в офлайн-среде, но с использованием цифровых образовательных технологий. В настоящее время многие преподаватели НИУ ВШЭ, участвующие в проекте, проводят консультации по эффективному использованию нейросетей в образовательном процессе.

