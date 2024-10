Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Институт мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ опубликовал седьмой выпуск ежемесячного мониторинга глобальных стратегических трендов “GS trends” об актуальных изменениях в мировой политике, безопасности, экономике и технологиях. Августовское издание мониторинга посвящено анализу новых глобальных вызовов — от ядерного сдерживания и стратегических партнерств до инфраструктурных угроз. Публикации мониторинга глобальных стратегических трендов “GS trends” сгруппированы по странам и объединены в ключевые тематические разделы: стратегия, ядерное сдерживание, специальная военная операция на Украине, экономика, инфраструктура, новые технологии. Текст выпуска основывается на информации, доступной на последний день каждого месяца. Среди тем этого номера мониторинга: «Стратегическое партнерство: Вьетнам и США против гегемонии Китая»; «Ближний Восток: нормализация отношений с Сирией — безрезультатные шаги?»; «Ядерная безопасность: США в новой ядерной эре»; «Специальная военная операция на Украине: изменения общественных настроений»; «Экономические перспективы: Россия, Северная Корея и дедолларизация»; «Новейшие технологии: космос и спутниковые системы»; «Военные вызовы: БПЛА и частные военные компании»; «Подводные кабели и киберинфраструктура: новый фронт безопасности».

«Мониторинг глобальных стратегических трендов представляет собой уникальный авторский продукт, особая ценность которого заключается в следующих аспектах. Во-первых, он отражает объективные обзоры зарубежных аналитических материалов, основанные на первичных источниках и дополненные комментариями экспертов в области международных отношений, экономики и региональных исследований. Во-вторых, текст каждого нового выпуска основан на информации за последний месяц, что гарантирует ее актуальность и соответствие текущей ситуации. Кроме того, мониторинг открывает доступ к релевантным исследованиям более чем 100 закрытых научных центров из разных регионов мира, что расширяет возможности для анализа. В настоящее время для повышения эффективности стратегического планирования необходимо не только учитывать собственные ресурсы, но и тщательно анализировать позиции и намерения потенциальных союзников, конкурентов и оппонентов. В этом отношении уникальная и разнообразная аналитика мониторинга позволяет глубже понять их стратегии и потенциал, что снижает риск принятия ошибочных решений», — отметил Николай Новик, эксперт Института мировой военной экономики и стратегии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.hse.ru/news/expertise/968766414.html

MIL OSI