Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –
Институт мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ опубликовал седьмой выпуск ежемесячного мониторинга глобальных стратегических трендов “GS trends” об актуальных изменениях в мировой политике, безопасности, экономике и технологиях. Августовское издание мониторинга посвящено анализу новых глобальных вызовов — от ядерного сдерживания и стратегических партнерств до инфраструктурных угроз.
Публикации мониторинга глобальных стратегических трендов “GS trends” сгруппированы по странам и объединены в ключевые тематические разделы: стратегия, ядерное сдерживание, специальная военная операция на Украине, экономика, инфраструктура, новые технологии. Текст выпуска основывается на информации, доступной на последний день каждого месяца.
Среди тем этого номера мониторинга:
«Стратегическое партнерство: Вьетнам и США против гегемонии Китая»;
«Ближний Восток: нормализация отношений с Сирией — безрезультатные шаги?»;
«Ядерная безопасность: США в новой ядерной эре»;
«Специальная военная операция на Украине: изменения общественных настроений»;
«Экономические перспективы: Россия, Северная Корея и дедолларизация»;
«Новейшие технологии: космос и спутниковые системы»;
«Военные вызовы: БПЛА и частные военные компании»;
«Подводные кабели и киберинфраструктура: новый фронт безопасности».
«Мониторинг глобальных стратегических трендов представляет собой уникальный авторский продукт, особая ценность которого заключается в следующих аспектах. Во-первых, он отражает объективные обзоры зарубежных аналитических материалов, основанные на первичных источниках и дополненные комментариями экспертов в области международных отношений, экономики и региональных исследований. Во-вторых, текст каждого нового выпуска основан на информации за последний месяц, что гарантирует ее актуальность и соответствие текущей ситуации. Кроме того, мониторинг открывает доступ к релевантным исследованиям более чем 100 закрытых научных центров из разных регионов мира, что расширяет возможности для анализа. В настоящее время для повышения эффективности стратегического планирования необходимо не только учитывать собственные ресурсы, но и тщательно анализировать позиции и намерения потенциальных союзников, конкурентов и оппонентов. В этом отношении уникальная и разнообразная аналитика мониторинга позволяет глубже понять их стратегии и потенциал, что снижает риск принятия ошибочных решений», — отметил Николай Новик, эксперт Института мировой военной экономики и стратегии.
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https://www.hse.ru/news/expertise/968766414.html