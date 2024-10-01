НИУ ВШЭ представил мониторинг глобальных вызовов и стратегических трендов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Институт мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ опубликовал седьмой выпуск ежемесячного мониторинга глобальных стратегических трендов “GS trends” об актуальных изменениях в мировой политике, безопасности, экономике и технологиях. Августовское издание мониторинга посвящено анализу новых глобальных вызовов — от ядерного сдерживания и стратегических партнерств до инфраструктурных угроз.

Публикации мониторинга глобальных стратегических трендов “GS trends” сгруппированы по странам и объединены в ключевые тематические разделы: стратегия, ядерное сдерживание, специальная военная операция на Украине, экономика, инфраструктура, новые технологии. Текст выпуска основывается на информации, доступной на последний день каждого месяца.

Среди тем этого номера мониторинга:

«Стратегическое партнерство: Вьетнам и США против гегемонии Китая»;

«Ближний Восток: нормализация отношений с Сирией — безрезультатные шаги?»;

«Ядерная безопасность: США в новой ядерной эре»;

«Специальная военная операция на Украине: изменения общественных настроений»;

«Экономические перспективы: Россия, Северная Корея и дедолларизация»;

«Новейшие технологии: космос и спутниковые системы»;

«Военные вызовы: БПЛА и частные военные компании»;

«Подводные кабели и киберинфраструктура: новый фронт безопасности».