На Учёном совете СПбПУ подписали коллективный договор и подвели итоги приёмной кампании

Первое в этом учебном году заседание Учёного совета Политеха началось с заключения коллективного договора между работодателем и работниками СПбПУ. Документ подписали ректор университета Андрей Рудской и председатель Профсоюзной организации работников Валентин Кобчиков.

«Это серьёзный труд, 100 страниц, которые касаются всех областей деятельности нашего коллектива, — отметил Андрей Рудкой. — Безусловно, роль профсоюзной организации в жизни университета важна. Это не только отстаивание прав сотрудников, но и оказание помощи им в трудной ситуации, забота о здоровье, сохранении семьи. Меня радует, что в течение многих лет мы с нашей профсоюзной организацией живём душа в душу, всегда идём навстречу друг другу, помогаем, если возникают проблемы. Были непростые времена, особенно когда мы перешли на новую систему финансирования высшего образования, но мы находим средства и на социальную помощь, и на поддержку баз отдыха, где студенты и сотрудники проводят каникулы и отпуска. Одно пожелание — привлекать больше людей и расширять ряды профсоюзной организации».

Затем ректор Политеха вручил диплом кандидата экономических наук соучредителю и генеральному директору компании «Эфир» Ивану Ожгихину, который успешно защитил диссертацию в Политехе (научный руководитель — д. э. н. Ирина Рудская).

«Для меня очень ответственно получить в столь уважаемом обществе этот диплом, — рассказал Иван Ожгихин. — Встретил много коллег, с кем мы, надеюсь, будем продолжать работать. Та тема по формированию кластеров, которую я совместно с научным руководителем и специалистами университета исследовал, уже находит применение в жизни. Совместно с Министерством промышленности и торговли, с консорциумом „Медицинская техника“ мы создаём медико-технический кластер в Зеленограде, что отвечает вызовам времени с точки зрения развития нашего промышленного потенциала. Сейчас на стыке медицины и энергетики основной задачей компании „Эфир“ является разработка технологий, связанных с экологией, природопользованием, я уверен, мы найдём точки соприкосновения с коллегами из Политеха».

В этот же день Андрей Рудской и Иван Ожгихин подписали соглашения о сотрудничестве между Политехническим университетом и компанией «Эфир» — о подготовке кадрового резерва, ведении совместной научно-образовательной деятельности и др., и между Санкт-Петербургским отделением РАН и компанией «Эфир». Как давний партнёр университета Иван Ожгихин награждён знаком «За заслуги».

Аттестаты о присвоении учёного звания доцента в торжественной обстановке на Учёном совете получили:

М. О. Авдеева (по специальности «Пожарная безопасность»),

П. А. Андриенко (по специальности «Машиноведение»),

В. В. Барсков (по специальности «Турбомашины и поршневые двигатели»),

С. В. Ганин и Н. Г. Разумов («Порошковая металлургия и композиционные материалы»),

Ю. Н. Кожубаев («Системный анализ и, управление и обработка информации, статистика»),

Е. В. Москвичева («Пищевые системы»),

С. В. Селиванова («Геоэкология»),

А. М. Хахина («Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»).

Члены Учёного совета поздравили и. о. проректора по перспективным проектам Марию Врублевскую с награждением медалью Министерства науки и высшего образования РФ «За безупречный труд и отличие», а проректора по образовательной деятельности Людмилу Панкову — с вручением Почётной грамоты СПбПУ «За многолетний добросовестный труд в университете, высокий уровень профессионализма и личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов».

Успехами студентов может гордиться Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. Евгения Филянина и Дмитрий Руснак под руководством доцента Высшей школы производственного менеджмента Анны Тимофеевой выиграли конкурс кейсов работодателей XIV Евразийского экономического молодёжного форума «Россия — Евразия — Мир». Команда ИПМЭиТ (Нонна Гаврикова, Даниил Гурьев, Полина Куренкова, Дарья Моисеенко, Евгения Филянина, Анастасия Малащицкая, Елена Ковязина) стала лучшей в категории «Студенты» на конкурсе «Молодёжный глобальный прогноз развития энергетики». Кроме того, Нонна, Анастасия, Полина и Елена победили в III Всероссийском кейс-чемпионате «ProЭнергетику».

В конкурсе «Мой законопроект», организованном Законодательным собранием Санкт-Петербурга, тоже отличились студенты ИПМЭиТ. В номинации «Социально-экономическая значимость» победа досталась резиденту Лаборатории публичного управления Политеха Камилле Назметдиновой, а в номинации «Актуальность и практическая значимость» — руководителю модели ООН Политеха Эльдару Ассадулаеву.

Первым вопросом повестки заседания было представление нескольких сотрудников Политеха к присвоению учёных званий доцентов и профессора. Большинством голосов кандидатуры утвердили.

Слово для доклада об итогах приёмной кампании взяла проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова.

«В этом году мы побили все рекорды — перешагнули отметку в 145 тысяч заявлений, — рассказала Людмила Владимировна. — Почти 99,9 заявлений были поданы через портал „Госуслуги“. В сумме, по всем уровням образования, мы перешагнули отметку в 12 тысяч первокурсников, такого ещё не было».

Людмила Панкова обратила внимание, что выросло число выпускников других вузов, поступивших в магистратуру Политеха. Если в прошлом году их было 37 процентов, то в этом 41. Также увеличилось количество победителей олимпиад и абитуриентов, зачисленных по отдельной квоте (детей участников СВО). Незначительно упало число принятых по целевой квоте, возможно потому, что это был первый опыт приёма на целевое обучение через портал «Работа в России».

На 3,5 пункта повысился средний балл ЕГЭ по общему конкурсу и средние баллы по техническим направлениям. Востребованность образовательных программ Политеха в этом году была так высока, что за сутки до окончания приёма оригиналов документов все направления были заполнены на 100 процентов, и везде был конкурс.

Выросло и качество приёма: 118 абитуриентов подступили по результатам олимпиад, а 461 — с баллами ЕГЭ выше 270.

Об итогах учебной работы Института среднего специального образования и зачислении новых студентов рассказал директор ИСПО Роман Байбиков. Сейчас в Политехническом колледже учится 3120 человек, работают 150 преподавателей. Ребята получают востребованные рынком специальности: «Информационные системы и программирование», «Компьютерные системы и комплексы», «Туризм и гостеприимство», «Поварское и кондитерское дело», «Электрические станции, сети и системы», «Метрологический контроль средств измерений» и др.

Сделан акцент на практикоориентированном обучении, студенты проходят производственную практику непосредственно на предприятиях, в 60 процентах случаев получают зарплату. Заключено 590 договоров (из них 50 — долгосрочные).

В приёмной кампании тенденция последних лет — уменьшение количества бюджетных мест по федеральной квоте и увеличение по региональной.

По четвёртому вопросу повестки заседания выступил учёный секретарь СПбПУ Дмитрий Карпов. Представленный им план работы Учёного совета на первый семестр был единогласно утверждён.

Фотоархив

