Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сотрудники «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») в честь Всемирного Дня кофе 1 октября провели для автомобилистов интерактивную тематическую викторину на четырех АЗС «Роснефть» в Санкт-Петербурге.

В ходе мероприятия клиенты сети АЗС «Роснефть» узнали об истории создания всеми любимого напитка, кофейном ассортименте фирменного кафе «Зерно» и получили шанс выиграть памятные подарки.

«Роснефть» развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно», в которых особое внимание уделяется качеству и вкусу свежесваренного кофе. Наряду с широким ассортиментом напитков и легких закусок для удобства клиентов в торговых залах АЗК представлены также более 1,5 тысяч товаров.

На флагманских автозаправочных комплексах «Роснефти» в Москве и Санкт-Петербурге, а также в отеле «Владимировский» на Ладоге автомобилисты могут попробовать кофе из эксклюзивного венесуэльского зерна.

«Роснефть» в июне в 2023 года подписала соглашения о прямых поставках зернового кофе, произведенного в Венесуэле, для реализации в розничной сети АЗС. По специальному заказу Компании в южноамериканской стране производится деликатная обжарка зерен сорта арабика, выращенных в Андах на высоте 1 800 метров над уровнем моря. Венесуэльский кофе сильно отличается от других южноамериканских сортов. Глубокий и многогранный вкус позволяют рассматривать его разновидности как одни из лучших в мире.

На АЗС Компании в Санкт-Петербурге для приготовления свежесваренного кофе клиенты могут воспользоваться помощью робота-бариста. Аппарат может варить 24 вида тонизирующего напитка, а также поможет составить и приготовить кофе по авторскому рецепту. Еще больше – 40 видов напитков на любой вкус из кофейных зерен предлагается автотуристам на АЗС в Ленинградской области на федеральной трассе «Кола».

До конца декабря в сети АЗС «Роснефть» ряда регионов для обладателей карты лояльности «Семейная команда» действует акция: при покупке кофе – каждая шестая порция напитка в подарок. Подробнее об условиях читайте в мобильном приложении «АЗС «Роснефть».

Справка: Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций. Сеть действующих АЗС Компании включает около 3 000 станций, которые расположены в 61 регионе страны. Бренд АЗС «Роснефть» – один из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. Компания предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров и услуг — от магазинов и кафе до придорожного сервиса.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

1 октября 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220870/

MIL OSI