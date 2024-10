Началась регистрация на новый поток «Академии инноваторов» — Мэр Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице началась регистрация на пятый поток «Академии инноваторов». Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Академия инноваторов» — международная непрерывная программа поддержки и развития технологических предпринимателей. У нее нет ограничений на прием заявок по отраслям, а возраст участников — от 14 лет. Программа отбирает лучшие проекты и предлагает экспертное сопровождение для доработки и продвижения продукта.

«Больше 70 процентов участников — москвичи. Есть также предприниматели из Донецка, Махачкалы, Мурманска, Сургута, Владивостока и других российских городов. Почти четверть — студенты вузов», — сообщил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

После обновления летом прошлого года к программе присоединились свыше 21 тысячи технологических предпринимателей со всей России, а также из дружественных стран — Индии, Нигерии, Узбекистана, Египта и Ирана. За это время создано более четырех тысяч инновационных проектов и свыше 350 стартапов, привлечено больше 250 миллионов рублей инвестиций и грантов.

Регистрация на участие в программе продлится до 28 января 2025 года. Прочитать условия и подать заявку можно по ссылке.

