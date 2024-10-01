Началась модернизация крупного газорегуляторного пункта на юге Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к модернизации крупного газорегуляторного пункта (ГРП) «Орехово-Борисово кв. 3» на юге столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта “Орехово-Борисово кв. 3” на Домодедовской улице, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное», — рассказал Петр Бирюков.

Крупный ГРП «Орехово-Борисово кв. 3» ввели в эксплуатацию в прошлом веке. В связи с длительным сроком эксплуатации оборудования было принято решение о его модернизации. Во время реконструкции специалисты установят новый шкафной газорегуляторный пункт мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из отечественных материалов на собственном производстве в АО «Мосгаз». Техника имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики и соответствует требованиям безопасности. Работы проведут в сжатые сроки и без отключения потребителей от коммуникаций.

Все газорегуляторные пункты столицы оборудованы запорными устройствами. Их работу постоянно контролируют из центральной диспетчерской. Это позволяет в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы.

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https://www.mos.ru/news/item/144713073/

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