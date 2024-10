Марат Хуснуллин: Более 20 млн раз автомобилисты проехали по трассе М-12 «Восток» с момента открытия движения до Казани

Source: MIL-OSI Russian Language News

С момента запуска движения по участку скоростной автодороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани число проездов превысило 20 млн. В среднем в сутки по этой трассе проезжает порядка 10 тыс. автомобилей. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Кроме этого, Правительство уделяет пристальное внимание развитию комфортной придорожной инфраструктуры. Так, на скоростных федеральных трассах М-12 «Восток», М-11 «Нева» и ЦКАД создаётся сеть самых современных многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса в стране. С начала года общее количество посещений этих объектов превысило 7 млн.

«Скоростные магистрали выступают драйвером роста экономики. Они обеспечивают быстрые пассажирские и грузовые перевозки. Это значительно повышает деловую активность жителей, способствует наращиванию торгово-экономических связей между регионами и соседними странами. Благодаря этому привлекаются частные инвестиции для развития субъектов в зоне тяготения автострад, меняется их облик и создаются новые рабочие места для россиян. C момента открытия движения по М-12 “Восток„ от Москвы до Казани автомобили проехали более 20 млн раз», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что в пиковые дни отмечается рост трафика легковых и грузовых автомобилей на всех маршрутах М-12 «Восток». «Наибольшая интенсивность движения с момента открытия дороги до Казани была зафиксирована в преддверии майских праздников и начала учебного года. Так, 28 апреля по этой магистрали отмечено свыше 112 тыс. проездов, а 30 августа установлен рекорд – более 117 тыс. проездов всех видов транспорта по различным маршрутам на М-12. Такие показатели подтверждают высокую востребованность скоростной трассы среди пользователей, что обусловлено рядом преимуществ. В первую очередь это высокая клиентоцентричность, поскольку дорога позволяет за короткое время добраться от одной точки до другой, обеспечивает комфортный и безопасный проезд, а также возможность отдохнуть в современных многофункциональных зонах дорожного сервиса», – отметил Вячеслав Петушенко.

Продолжается также активное развитие зон придорожного сервиса. МФЗ обеспечивают водителей и пассажиров первоочередными услугами и дают возможность качественно отдохнуть в дороге, что во многом влияет на безопасность всех участников дорожного движения.

«Самыми популярными среди пользователей скоростных магистралей оказались МФЗ на М-12 “Восток„. С начала года их посетили порядка 4,6 млн раз. Среднее количество посещений одной зоны отдыха в месяц с января по июль этого года составило 65 тыс. раз. В настоящее время для автомобилистов и пассажиров, проезжающих по этой трассе, предоставляет услуги 21 многофункциональная зона дорожного сервиса», – сообщил Марат Хуснуллин.

Вячеслав Петушенко отметил, что «Автодор» ежедневно работает над созданием комфортных и безопасных условий для проезда по дорожной сети госкомпании. «Пользователи скоростных магистралей могут остановиться, заправить топливом свой транспорт и отдохнуть на МФЗ. Эти объекты оснащены всем необходимым для качественного обслуживания водителей и пассажиров, и мы ожидаем, что количество посещений МФЗ на нашей дорожной сети в дальнейшем будет только увеличиваться», – сказал Вячеслав Петушенко.

