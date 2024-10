Лыжный трамплин на Воробьевых горах достроят за средства города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Возобновились работы по строительству трамплина в составе спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта «Воробьевы горы». Его возводят в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Существовавший с 1953 года на Воробьевых горах трамплин был демонтирован инвестором для строительства 75-метрового сооружения, соответствующего новым требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Инвесторы не реализовали проект полностью, и город предусмотрел финансирование на завершение строительства сложного объекта в рамках программы “Спорт Москвы”. Работы уже начались», — рассказал Владимир Ефимов.

Трамплин расположен по адресу: улица Косыгина, владение 28, строение 39. В дальнейшем здесь будут проходить соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, а также тренировки по горнолыжному спорту, фристайлу, сноуборду.

«Сейчас на площадке готовы строительный городок и подъездная дорога. Помимо этого, идут ремонтные работы по восстановлению болтовых соединений и лакокрасочного покрытия металлоконструкций трамплина, устраиваем опалубку под железобетонное покрытие горы приземления. В ближайшее время начнем монолитные работы», — отметил руководитель столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

С 2021 года столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды ведет непрерывный мониторинг геологических процессов на склоне Воробьевых гор. По словам Юлии Урожаевой, руководителя ведомства, данные наблюдений и результаты геотехнического моделирования говорят об устойчивости склона, а также о том, что ему не грозит глубокий оползень.

После реконструкции трамплин будет соответствовать современным требованиям, предъявляемым к такого рода сооружениям. В состав спорткомплекса войдут трамплин для прыжков на лыжах и лыжного двоеборья со стартовой башней площадью более четырех тысяч квадратных метров, административно-бытовой корпус с раздевалками площадью 1,6 тысячи квадратных метров, судейская вышка (250 квадратных метров) и склад (150 квадратных метров).

Комплекс сможет вместить около 130 человек в смену (вместе с сотрудниками), а трамплин — 20 человек.

https://www.mos.ru/news/item/144669073/

