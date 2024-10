Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Как Сбер разрабатывает сервис эквайринга по биометрии?

Платформа биоэквайринга от СберБанка – инновационный проект, позволяющий оплачивать покупки через Face ID, т.е. лицом или улыбкой. Сервис стремительно развивается, известно, что:

сейчас платежи лицом доступны в терминалах Сбера только для клиентов банка;

сеть терминалов с биоэквайрингом насчитывает 750 тыс. устройств, к концу года показатель увеличится до 1 млн.;

уже в декабре появится межбанковский биоэквайринг;

в 2025 году планируется расширение возможностей – будет запущена оплата для клиентов всех банков.

Платежи по биоэквайрингу доступны гражданам, привязавшим биометрические данные к банковским счетам: сейчас число таких пользователей составляет около 70 млн. чел., почти половина из них – клиенты СберБанка.

Почему НСПК и Сбер конкурируют в сфере биоэквайринга?

Инновационный проект в сфере биоэквайринга разрабатывает не только Сбер, но и НСПК. Так, оплата покупок лицом уже доступна в Казанском метрополитене, в перспективе проект расширят на розничные магазины, кафе и рестораны. В НСПК настаивают на подключении Сбера к межбанковской платформе, т.к. хранение биометрии в соответствии с законодательством РФ возможно только на базе Единой биометрической платформы.

«Сервис от НСПК интересен тем банкам, которые самостоятельно не могут инвестировать в инновации и развивать собственную платежную инфраструктуру. СберБанк же выступает за здоровую конкуренцию», – заявили представители Сбера.

В проекте НСПК участвуют 10 банков, включая ВТБ, Т-банк, Совкомбанк. Конкуренция сервиса с платежным решением от Сбера может создать путаницу на рынке, как это сейчас происходит с QR-кодами: независимые эксперты выступает за универсальное решение, благодаря которому клиенты любых банков смогут оплачивать покупки лицом.

10:10 01.10.2024

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://mainfin.ru/novosti/konkurent-nspk-sberbank-zapustit-edinyj-dla-vseh-bankov-bioekvajring

MIL OSI