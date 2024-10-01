Казахстан: Заключительное заявление миссии по итогам консультаций 2024 года в соответствии со Статьей IV

Source: IMF – News in Russian

1 октября 2024 г.

В заключительном заявлении излагаются предварительные выводы персонала МВФ по завершении официального визита персонала МВФ (или «миссии»), в большинстве случаев в страну-член МВФ. Миссии проводятся в рамках регулярных (обычно ежегодных) консультаций в соответствии со Статьей IV Статей соглашения МВФ, в связи с запросом об использовании ресурсов МВФ (заимствовании у МВФ), в рамках обсуждений программ, реализуемых при мониторинге персонала МВФ, или в рамках других видов мониторинга экономической ситуации персоналом МВФ.

Официальные органы дали согласие на публикацию настоящего заявления. Взгляды, выраженные в настоящем заявлении, принадлежат персоналу МВФ и не обязательно отражают точку зрения Исполнительного совета МВФ. На основе предварительных выводов данной миссии персонал подготовит доклад, который, после утверждения руководством, будет представлен Исполнительному совету для обсуждения и принятия решения.

Вашингтон, округ Колумбия: В период с 18 сентября по 1 октября 2024 года миссия Международного валютного фонда под руководством г-на Николя Бланше провела обсуждения в Астане и Алматы в рамках консультаций 2024 года с Республикой Казахстан в соответствии со Статьей IV. По завершении визита миссия выпустила следующее заявление, в котором кратко изложены ее основные выводы и рекомендации:

Текущая ситуация, перспективы и риски

В 2024 году наблюдается высокая экономическая активность, а инфляция постепенно снижается. По прогнозу миссии, рост ВВП в 2024 году составит 3,9 процента по сравнению с 5,1 процента в 2023 году, что в значительной степени обусловлено высокими государственными расходами. Инфляция снизилась до 8,4 процента в августе и, по прогнозам, составит 8,3 процента к концу 2024 года. Во внешнем секторе экономики в 2024 году прогнозируется дефицит счета текущих операций в размере 1,3 процента ВВП. Банковская система в целом остается устойчивой при сохраняющемся высоком росте кредитования.

В 2025 году ожидается ускорение роста в условиях сохраняющейся неопределенности. В 2025 году рост достигнет 4,8 процента, что будет обусловлено по-прежнему высокими бюджетными расходами и запуском проекта расширения месторождения Тенгиз. В среднесрочной перспективе ожидается стабилизация роста ненефтяного ВВП на уровне около 3½ процента и постепенное снижение инфляции до 5 процентов к 2027-2028 годам. Существуют риски ухудшения данного прогноза, связанные, среди прочего, с замедлением роста в крупнейших экономиках, интенсификацией региональных конфликтов и вторичными санкциями, а также с повышением волатильности цен на сырьевые товары или сбоями в работе трубопроводов КТК. Что касается внутриэкономических вопросов, задержки с реализацией инфраструктурных проектов могут привести к снижению темпов роста в ближайшей перспективе, а если не будет восстановлена бюджетная дисциплина, возможно возобновление инфляционного давления и социальной напряженности.

Денежно-кредитная политика и политика обменного курса

Денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой в ближайшие месяцы. Осмотрительный подход Национального банка Казахстана к снижению базовой ставки обеспечил устойчивый прогресс в снижении инфляции с пиковых значений февраля 2023 года, чему также способствовали глобальные условия. Тем не менее, в последнее время темпы дезинфляции замедлились, в частности, из-за высоких бюджетных расходов. В предстоящий период ожидается сохранение высокого внутреннего спроса при росте тарифов на коммунальные услуги и темпах инфляции по-прежнему выше установленного НБК целевого показателя на уровне 5 процентов.

Реализация ряда мер могла бы повысить эффективность денежно-кредитной политики и доверие к ней. Несмотря на многочисленные потрясения последних лет, благоприятным фактором для Казахстана стало постоянное повышение эффективности денежно-кредитной политики, в том числе благодаря приверженности официальных органов обеспечению гибкости обменного курса. В предстоящий период эффективность денежно-кредитной политики и доверие к ней могут быть еще более усилены за счет повышения автономии НБК, чтобы он мог выполнить свою задачу по обеспечению стабильности цен. Кроме того, Национальному банку следует воздерживаться от вмешательства в работу валютного рынка, если ситуация на этом рынке является стабильной.

Стабильность финансового сектора

Миссия высоко оценивает постоянные усилия официальных органов по повышению устойчивости финансового сектора. На основе рекомендаций осуществленной в 2023 году Программы оценки финансового сектора в декабре 2023 года была утверждена подробная дорожная карта. За прошедший период была укреплена институциональная независимость регулирующего органа (АРРФР), а также ведется работа по совершенствованию консолидированного и риск-ориентированного надзора. Были внедрены новые инструменты макропруденциальной политики и укреплены полномочия НБК. Однако необходимо устранить пробелы в данных для более точной оценки уязвимости сектора домашних хозяйств с учетом быстрого роста розничного кредитования. Наконец, расширение деятельности МФЦА на внутреннем рынке повышает риски в связи с фрагментацией регулирования, и для ограничения этих рисков следует принять необходимые защитные меры.

Внедрение полномасштабной системы урегулирования проблемных банков, в том числе посредством тесной межведомственной координации, имеет решающее значение для ограничения риска санации банков за счет средств государства. Необходимо внедрить инструменты и полномочия по урегулированию, соответствующие передовой международной практике, а АРРФР должно получить достаточные ресурсы для выполнения своего мандата в качестве агентства по урегулированию проблемных банков. Кроме того, важно внедрить четкие механизмы сотрудничества ключевых государственных структур в работе по урегулированию проблемных банков с участием АРРФР, НБК, Министерства финансов и Министерства национальной экономики.

Налогово-бюджетная политика

Всё бо́льшую обеспокоенность вызывает периодическое недовыполнение целевых показателей бюджета, которое, в частности, приводит к чрезмерному использованию ресурсов Национального фонда. Ненадлежащее бюджетное планирование и более низкие, чем ожидалось, налоговые поступления последних лет оказали негативное влияние на взятые правительством обязательства по проведению бюджетной консолидации. Введение нового налогового кодекса открывает широкие возможности для увеличения ненефтяных доходов, в том числе за счет отмены искажающих налоговых льгот и повышения ставки налога на добавленную стоимость. Однако его принятие было отложено, что повышает риски сохранения значительного дефицита, дальнейшей зависимости от финансирования из НФ и проциклической фискальной политики как минимум до 2025 года.

Необходимы срочные меры по укреплению основ налогово-бюджетной политики и повышению доверия к ней. Совершенствование макрофискального прогнозирования должно лежать в основе среднесрочных планов бюджетной консолидации, а реформы, призванные обеспечить более строгое соблюдение бюджетных правил и повысить прозрачность бюджетной системы, приобретают особую значимость в свете последних событий. Для ограничения дискреционных расходов необходимо создать независимый фискальный совет и принять более строгие положения о неприменении бюджетных правил по сравнению с нормами, установленными в новом бюджетном кодексе. Наконец, для поддержки эффективной налогово-бюджетной политики необходимо привести статистику государственного сектора в соответствие с международными стандартами. В частности, следует ограничить квазифискальную внебюджетную деятельность многочисленных государственных структур (например, государственных предприятий) в целях улучшения мониторинга и оценки программ государственных расходов и повышения их эффективности.

Структурные реформы

Решительное проведение структурных реформ является ключевым условием для достижения поставленных официальными органами целей роста. Приоритетной задачей является сокращение государственной доли в экономике, в том числе путем реструктуризации и приватизации государственных предприятий для стимулирования конкуренции и содействия развитию частного сектора. Также необходимо укрепить систему государственного управления, в частности, путем совершенствования положений антикоррупционного законодательства в отношении раскрытия информации об активах, усиления ответственности за коррупционные действия, и обеспечения независимости и беспристрастности судебной системы. В более широком смысле приоритетами являются либерализация рынков труда и товаров, диверсификация торговли и интеграция в глобальные цепочки создания стоимости, инвестиции в человеческий капитал, устранение внешних ограничений и модернизация инфраструктуры. В ряде ключевых областей необходимо будет решительно проводить конкретные реформы, предусмотренные принятым в 2024 году указом Президента РК о либерализации экономики.

Для ускорения перехода к устойчивой экономической модели необходима более комплексная климатическая политика. Проявлением климатических рисков в этом году стали катастрофические паводки. Цена на углерод в Казахстане является одной из самых низких в мире, поэтому продолжающееся повышение внутренних цен на энергоносители заслуживает положительной оценки. Более эффективная система торговли квотами на выбросы также должна способствовать снижению текущего высокого уровня выбросов углерода, получению дополнительных государственных доходов и переходу к низкоуглеродной экономике. В ходе реализации национальной стратегии по обеспечению углеродной нейтральности достигнут прогресс в совершенствовании стимулов для инвестиций в возобновляемые источники энергии. Однако для выполнения обязательств страны необходимы масштабные меры в таких областях, как реформирование системы субсидий на использование ископаемого топлива, реализация планов по адаптации к изменению климата, а также снижение переходных и физических рисков в финансовом секторе.

* * *

Миссия выражает благодарность официальным органам и партнерам из государственного и частного секторов за гостеприимство и откровенные дискуссии.

Таблица 1. Казахстан: отдельные экономические показатели, 2022-2026 гг.

Прогнозы

2022

2023

2024

2025

2026

ВВП

(в %)

Реальный ВВП

3.2

5.1

3.9

4.8

3.9

Реальный нефтяной ВВП

-1.7

7.0

0.1

7.9

4.4

Реальный ненефтяной ВВП

4.6

4.6

4.9

4.0

3.8

Инфляция

Общая инфляция (на конец года)

20.4

9.7

8.3

6.9

6.0

Бюджетные счета сектора госуправления

(в %)

ВВП

Доходы и гранты

21.8

21.7

19.2

18.6

19.1

Нефтяные доходы

8.0

5.7

5.9

5.8

5.2

Ненефтяные доходы 1/

13.8

16.0

13.3

12.8

13.9

Расходы и чистое кредитование

21.7

23.2

22.1

21.7

21.2

Общее сальдо бюджета

0.1

-1.5

-2.9

-3.1

-2.2

Ненефтяное сальдо бюджета

-7.9

-7.2

-8.7

-8.9

-7.4

Валовый государственный долг

23.5

22.8

24.3

25.8

28.6

Государственный долг, нетто

-1.2

0.1

2.9

4.5

5.7

Денежно-кредитные счета

Резервные деньги

11.4

11.6

11.9

12.0

11.5

Широкий показатель денежной массы

33.1

34.0

34.6

35.0

35.4

Кредитование частного сектора

22.7

23.5

24.1

25.0

26.1

Платежный баланс

Сальдо счета текущих операций

3.1

-3.3

-1.3

-2.3

-2.4

Сальдо финансового счета 2/

2.6

-0.6

-2.6

-3.0

-2.5

Обменные курсы

(Ед.)

Обменный курс KZT/USD (на конец периода)

461.0

453.6

…

…

…

Справочные статьи

(Различные

ед.)

Резервные активы (в млрд. долл. США)

35.1

35.9

40.2

43.2

44.5

В месяцах импорта товаров и услуг след. года (ед.)

5.8

5.9

6.5

6.7

6.6

Активы НФ РК (в % ВВП)

24.7

22.7

21.5

21.3

22.9

Внешний долг (в % ВВП)

71.2

61.3

58.4

58.1

57.0

Базовая ставка НБК (на конец периода, в %)

16.8

16.6

…

…

…

Добыча нефти и газоконденсата (в млн. тонн) 3/

84.2

90.0

90.3

97.3

101.5

Уровень безработицы (средн., в %)

4.9

4.7

4.7

4.6

4.6

Источники: Официальные органы Казахстана и оценки и прогнозы персонала МВФ.1/ Ненефтяные доходы в 2023 году включают разовые дивиденды “Самрук-Казына” в размере 1,1 процента ВВП, а в 2024 году включают разовые дивиденды от продажи акций “Казатомпрома” Национальному фонду в размере 0,4 процента ВВП.2/ Исключая изменения резервов.3/ С использованием коэффициента пересчета, равного 7,5 барреля за тонну нефти.

Департамент коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ: Angham Al-Shami

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MEDIA@IMF.org

MIL OSI