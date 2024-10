Дмитрий Патрушев оценил ход работ по устранению загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Иркутскую область осмотрел объекты накопленного вреда бывшего предприятия «Усольехимпром», посетил площадку строительства производственно-технического комплекса «Восток» и провёл заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды.

В ходе совещания зампред Правительства напомнил, что предприятие обанкротилось семь лет назад, вследствие чего промышленная площадка оказалась брошенной. Площадь опасного загрязнения превысила 1,6 тыс. га и в том числе распространялась на реку Ангару. По поручению Президента с 2020 года ликвидацией накопленного вреда на территории объекта занимаются Минприроды и «Федеральный экологический оператор» (предприятие госкорпорации «Росатом»). Правительство на рекультивацию территории уже выделило 14 млрд рублей. В 2025–2028 годах предусмотрено ещё 35,5 млрд. К данному моменту уже выполнен комплекс самых неотложных мероприятий.

«Специалисты ликвидировали объекты, которые представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Это позволило снять областной режим чрезвычайной ситуации. То есть общими усилиями экологическая катастрофа предотвращена. Сейчас ликвидация накопленного вреда проходит в плановом режиме», – заявил Дмитрий Патрушев.

Как было отмечено, сейчас в Усолье-Сибирском реализуется уникальный проект по комплексному приведению территории в безопасное состояние. В частности, будут устранены все источники загрязнения окружающей среды, а площадка будет полностью подготовлена к дальнейшей хозяйственной деятельности.

Уже в 2025 году планируется введение в опытно-промышленную эксплуатацию строящегося за счёт средств «Росатома» завода по переработке извлечённых на площадке отходов.

Ожидается, что работы будут окончены в 2028 году. По словам Дмитрия Патрушева, необходимо сделать всё возможное, чтобы завершить их раньше этого срока.

«Ещё одна тема, которую затронем, касается дальнейшего развития территории. А именно – создания на территории промплощадки Федерального центра химии. Реализацией проекта занимается Минпромторг. Строительство центра позволит обеспечить российской рынок отечественной химической продукцией, которая пока закупается за рубежом», – обозначил перспективы вице-премьер.

Также в рамках рабочей поездки в регион Дмитрий Патрушев посетил детский стационар Усольской городской больницы. В июле текущего года здесь завершился комплексный капитальный ремонт. Сейчас учреждение оснащено новой техникой, в его структуру входит приёмное отделение, отделение патологии новорождённых, детское хирургическое и анестезиологическое отделения, а также отделения реаниматологии и педиатрии.

Кроме того, в Иркутске вице-премьер ознакомился с презентацией инвестпроектов, реализуемых на территории региона. Как было отмечено, представленные проекты имеют высокую значимость для социально-экономического развития Иркутской области.

