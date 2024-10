Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко поздравил Аналитический центр при Правительстве с 65-летием со дня основания.

Организация ведёт свою историю с 1 октября 1959 года – момента образования Главного вычислительного центра Госплана СССР.

В ходе торжественного вечера вице-премьер подчеркнул, что Аналитический центр – это важная стратегическая площадка, где выполняется широкий спектр задач, связанных с анализом социально-экономического развития страны.

«Экспертно-аналитические материалы и методологические разработки, которые готовит Аналитический центр, – это не просто набор цифр и графиков. Это мощный инструмент, который позволяет Правительству оперативно реагировать на изменения в экономической и социальной сферах. Каждый отчёт, каждая сводка – это результат глубокого анализа. Сегодня он напрямую влияет на эффективность принятия управленческих решений, качество планирования и, как следствие, результаты выполнения госпрограмм, национальных проектов и стратегических инициатив», – сказал Дмитрий Григоренко.

В прошлом году Аналитический центр подготовил более 6 тыс. информационных и аналитических материалов, что способствовало выявлению ключевых трендов и проблемных вопросов в рамках реализации проектов. Кроме того, было проведено более 1,5 тыс. экспертных мероприятий различных форматов, включая круглые столы, семинары и конференции.

Дмитрий Григоренко также отметил, что не менее активно эксперты задействованы в практической реализации проектов. В частности, Аналитический центр выступает в качестве проектного офиса для ряда проектов, которые меняют устоявшиеся нормы и правила.

Например, для проекта «Государство для людей». Его цель –перестроить государственные услуги и функции таким образом, чтобы в центре внимания находился человек и его потребности. В рамках этого подхода все услуги оказываются в привязке к конкретной жизненной ситуации, чтобы создать для гражданина наиболее комфортный путь для решения всех его вопросов комплексно.

На сегодняшний день Аналитическим центром подготовлено более 2 тыс. материалов по вопросам внедрения клиентоцентричности, проработки жизненных ситуаций, сопровождения реализации федерального проекта.

На базе Аналитического центра также работает проектный офис для реформы контроля и надзора.

На площадке созданы 43 отраслевые рабочие группы. Преимущественно они состоят из представителей предпринимательского сообщества. Эти группы постоянно пересматривают действующие нормы и правила ведения бизнеса.

Вместе с тем они участвуют в упрощении процедур получения лицензий и разрешений. В настоящее время оптимизирована процедура выдачи более 420 наиболее востребованных разрешений, в том числе 51 лицензии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52863/

MIL OSI