В этом году на 92 московских улицах обустроили инфраструктуру для велосипедистов

В 2024 году Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обустроил велоинфраструктуру на 92 улицах столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Мы стремимся создавать связную велоинфраструктуру. Это нужно, чтобы велосипедистам было удобно ездить между станциями транспортного каркаса, офисами, жилыми кварталами и ТЦ. Например, мы нанесли велополосы, которые соединяют Комсомольскую площадь с Белорусским вокзалом. Этот маршрут ведет по Грохольскому переулку, улицам Дурова, Достоевского, Палихе и Лесной. Всего велоинфраструктуру обустроили на 92 улицах», — рассказал Максим Ликсутов.

В этом сезоне проложили 12 новых велодорожек, нанесли 16 новых постоянных, девять новых временных и 40 повторных велополос. Организовали восемь велопешеходных дорожек, четыре велозоны, где можно двигаться по всей ширине проезжей части, а также три улицы с совмещенным движением. На них автомобили едут со скоростью до 30 километров в час, а велосипедисты движутся по правому краю проезжей части.

ЦОДД выбирает места для новой инфраструктуры, учитывая потребности и запросы жителей. Велополосы наносят там, где ездит много велосипедистов. Чтобы оценить, нужен ли маршрут москвичам, специалисты изучают данные поездок на велосипедах и самокатах. Например, в этом году проложили велополосу вдоль 2-й Брестской улицы, которая связывает Белорусский вокзал и Садовое кольцо. Она действительно оказалась востребованной: летом 2024 года горожане совершили здесь более 7,7 тысячи поездок на велосипедах.

Кроме того, ЦОДД дополняет велодорожки, чтобы сделать инфраструктуру более связной. Так, существующую велоинфраструктуру расширили в Марьине, и теперь на велосипеде удобно ехать от станции метро «Братиславская» до Москвы-реки.

Велополосами связывают вокзалы, станции метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Маршруты прокладывают рядом с парками и водоемами. Например, в Отрадном нанесли велополосы на улицах Римского-Корсакова, Мусоргского и вдоль Юрловского проезда. Теперь жители могут доехать от жилых кварталов до парков в районе Свиблово.

Специалисты ЦОДД уделяют особое внимание безопасности поездок. Для этого они анализируют решения прошлого года и показатели аварийности, обозначают траекторию на перекрестках, устанавливают светофоры и навигационные указатели.

