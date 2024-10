В Политехе обсудили актуальные проблемы развития высшего образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 и 26 сентября в Политехническом университете прошла всероссийская дискуссионная площадка «Лучшие образовательные практики: расширяем границы». Мероприятие проводится в конце сентября уже четвертый год подряд и традиционно посвящается самой актуальной для системы высшего образования России тематике, тем самым задавая дополнительный импульс вузам-участникам для дальнейшего совершенствования в новом учебном году.

Первая дискуссионная площадка в сентябре 2021 года проводилась в рамках проекта «Научно-методическое обеспечение развития системы управления качеством высшего образования в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и постпандемийный период», реализуемого при поддержке Минобрнауки России. Она сразу стала одним из важных мероприятий Университетской национальной инициативы качества образования (УНИКО) — добровольного объединения усилий ведущих университетов для достижения целевых ориентиров качества образования в целях обеспечения успешности каждого студента , — отметила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

В этом году в рамках площадки были интегрированы два очень важных для академического сообщества мероприятия — саммит славянских университетов «Славянский горизонт 2024», проводимый при поддержке Администрации Президента РФ и Минобрнауки России, а также «Дни союза методистов высшего образования в Политехе» при участии и поддержке общественной организации «Союз методистов высшего образования». Сегодня она объединяет почти 1800 представителей из более 500 вузов России.

Открывая дни союза методистов высшего образования в Политехе, президент Азиатско-Тихоокеанской сети гарантии качества (APQN), директор Нацаккредцентра Галина Мотова от лица гильдии экспертов в сфере профессионального образования отметила, что союз методистов, как и гильдия, организован по инициативе снизу — в ответ на насущные потребности развития и изменения российского образования.

Методист — это архитектор, дизайнер образовательного процесса, чья работа в настоящее время является даже более важной чем экспертная деятельность , — подчеркнула она.

В рамках «Дней союза методистов высшего образования» состоялась школа по проектированию и реализации образовательных программ с двумя квалификациями, на которой подробно разбирался кейс СПбПУ, а также круглый стол, посвященный вопросам профессионально-общественной и международной аккредитации программ.

Союз методистов высшего образования сделал шаг вперед: вышел из онлайн-пространства в жизнь. Человеческое и профессиональное общение стимулирует развитие горизонтальных связей. Это делает нас сильнее, мы уверенно смотрим в будущее, обсуждаем новые модели и сценарии развития высшего образования страны , — прокомментировала исполнительный директор союза методистов высшего образования Энзе Идиатуллина.

Второй (основной) день работы дискуссионной площадки был посвящен обсуждению новых моделей системы высшего образования в России, состоянию системы независимой оценки квалификаций выпускников и готовности профессионального сообщества к её реализации. Эксперты обсудили «точки роста» системы оценки надпрофессиональных компетенций студентов и преподавателей на базе проекта «Центры компетенций» президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также механизмы проектирования и реализации образовательных программ в международном образовательном пространстве.

На пленарном заседании декан физико-технического факультета Томского государственного университета Юлия Рыжих представила в своём докладе промежуточные итоги реализация пилотного проекта по совершенствованию высшего образования России на примере кейса ТГУ. Юлия Николаевна отметила значимость проекта для понимания контекста и выстраивания стратегической линии сотрудничества вузов в области инженерной подготовки.

Руководитель направления по работе с молодыми талантами ПАО «Северсталь» Светлана Барабанцева рассказала о направлениях трансформации партнёрства университетов и крупного бизнеса на примере взаимодействия компании «Северсталь» и СПбПУ. Председатель Союза методистов высшего образования и член общественного совета Рособрнадзора Зоя Макаровская подчеркнула важность установления горизонтальных связей внутри академического сообщества в период модернизации российской системы высшего образования.

В этом году наша дискуссионная площадка стала очень масштабным мероприятием. В её работе приняли участие почти 800 представителей вузов и организаций, из более чем ста городов России (от Калининграда до Владивостока), а также Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Из них более 180 человек приняли участие в очном формате , — рассказала директор Центра качества образования СПбПУ Елена Зима.

В рамках дискуссионной площадки также состоялось повышение квалификации по программе «Практики позиционирования вуза в международной образовательной среде», в котором приняли участие около 420 слушателей.

