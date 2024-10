В НГУ открылась выставка «Наука в лицах»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня в Новосибирском государственном университете открылась выставка «Наука в лицах» — галерея портретов выдающихся российских ученых, инженеров, авторов инновационных разработок, лауреатов премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. Среди героев выставки — выпускники новосибирских вузов и молодые ученые из столицы Сибири. Выставка «Наука в лицах» доступна для посещения в учебном корпусе НГУ (ул. Пирогова, 1), в холле второго этажа до 1 ноября.

— Эта выставка создавалась в рамках инициатив Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, инициированного Президентом Владимиром Путиным. Проект демонстрирует достижения молодых учёных, которые добились значительных результатов и были отмечены премией Президента РФ.

Такие проекты играют важную роль в повышении престижа науки и привлечении молодёжи в научную сферу. Они показывают, что наука — это не только сложные расчёты и эксперименты, но и интересные люди. Выставка фотопортретов молодых учёных — это возможность узнать больше о тех, кто вносит вклад в развитие науки и технологий в нашей стране. Она напоминает нам о том, что будущее науки зависит от молодых талантов, которые сегодня только начинают свой путь, — прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

В 2024 году героиней проекта «Наука в лицах» стала выпускница Факультета естественных наук НГУ, заведующая группой генной иммунотерапии Института биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Ирина Алексеенко — разработчик невирусного генотерапевтического препарата для лечения рака.

— Моя мечта — создать эффективное лекарство от рака, чтобы никто больше не потерял маму, как это случилось со мной. Это достижение, которого ждет весь мир, и мы сделали еще один шаг вперед, разработав первый в России невирусный генотерапевтический препарат, который успешно прошел первую фазу клинических испытаний. Верю, что проект «Наука в лицах» вдохновит молодых ученых на новые открытия. С радостью расскажу о том, как мы прошли путь разработки, в НГУ — университете, который научил меня думать, — рассказала Ирина Алексеенко.

Ирина приедет в Новосибирск 1 ноября и примет участие в научно-производственном форуме НГУ «Золотая долина». Она выступит спикером секции «Медицина и фармацевтическая промышленность», а также проведет встречу со студентами университета.

Среди героев выставки — Екатерина Гризанова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета, лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций.

— Для меня очень приятно и почетно быть героем выставки «Наука в лицах». Проекту три года, меня пригласили принять участие в первой фотосессии, которую проводил Дмитрий Исхаков. Это необычайно творческий художник, он придумал проекцию одного из моих объектов исследований на моем образе. Мой младший сын спросил: «Мама, почему по тебе ползают жуки?». И это очень хороший вопрос. Выставка как раз дает возможность задуматься над такими вопросами, как «А чем занимается этот ученый?», «Ученый может быть стильным и красиво одетым, а не в грязном халате и всклокоченными волосами?». Ответы на такие вопросы позволяют сформировать образ современного ученого, повысить престиж профессии ученного и популяризировать научные знания среди школьников, студентов и их родителей. С тех пор выставка путешествует по городам страны, и каждый прохожий может остановится и увидеть «Науку в лицах». Читая научно-популярные лекции, проводя экскурсии в нашу лабораторию, я всегда говорю: «Наука – это круто, наука увлекательна и престижна». Я верю, что люди любят смотреть на людей, поэтому нужно показывать людям «Науку в лицах», — поделилась впечатлениями Екатерина.

В экспозицию выставки «Наука в лицах» вошли портреты участников всех трех сезонов проекта — авторов инновационных разработок и научных достижений в области медицины и биотехнологий, IT-технологий, транспорта, металлургии, космической отрасли, добычи полезных ископаемых и нефтегазохимии, сельского хозяйства, атомной отрасли и других.

Портреты ключевых представителей российской науки и технологического сектора можно будет увидеть в вузах по всей стране — в Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге, Архангельске, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Перми, Тюмени, Уфе, Самаре, Бердянске. В ноябре выставка будет представлена на площадке IV Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус».

Выставка «Наука в лицах» входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации. Выставка проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Партнер проекта – компания СИБУР.

Информация о героях проекта доступна на сайте Десятилетия науки и технологий: https://наука.рф.

