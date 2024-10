Source: MIL-OSI Russian Language News

Встреча состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

Из стенограммы:

Встреча Михаила Мишустина с Премьер-министром Республики Белоруссия Романом Головченко

М.Мишустин: Уважаемый Роман Александрович! Дорогие друзья!

Рад вас видеть здесь, в Ереване, на предстоящем заседании межправсовета ЕАЭС. И конечно, пользуясь случаем, хотел бы передать самые наилучшие пожелания Президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко от Президента России Владимира Владимировича Путина.

Прежде всего хотел бы сказать, что мы по линии наших правительств ведём активную работу по выполнению поручений и договорённостей, которые есть между нашими лидерами. Приняты они были на заседании Высшего Государственного Совета 29 января в Санкт-Петербурге. Таким образом мы ускоряем работу по всем основным направлениям реализации Договора о Союзном государстве на ближайшую трёхлетку.

Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества. У нас в январе – июле взаимный товарооборот вырос до 2 трлн 355 млрд российских рублей, или до 85,5 млрд белорусских рублей.

Укрепляем технологический суверенитет Союзного государства с опорой на 27 совместных программ, проектов в области промышленной кооперации. Хотел бы Вас, уважаемый Роман Александрович, поблагодарить за активную позицию. Я знаю, что Вы посещаете регионы и, скажем так, промышленной кооперации отводите важнейшую роль.

Активно развиваем наши гуманитарные обмены. На прошлой неделе, 25 сентября, в Минске провели молодёжный форум Союзного государства на площадке Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. В октябре планируем мероприятия, посвящённые сохранению общей истории России и Белоруссии.

И важно, что Союзное государство России и Белоруссии выступает в качестве локомотива интеграции именно в этом формате. Мы прорабатываем новые предложения в нашей совместной работе в ЕАЭС по четырём свободам: свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Уважаемый Роман Александрович, у нас обширная взаимная повестка. Готов обсудить самые насущные вопросы.

Р.Головченко: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Действительно, очень приятно, что наша работа в Ереване открывается совместной встречей. Это очень естественно и правильно. Буквально несколько дней назад Алексей Логвинович (Оверчук) проводил заседание Группы высокого уровня Союзного государства. Очень много вопросов там было обсуждено, приняты решения. Но, как всегда, наверное, остались какие‑то вопросы, которым надо и нам с вами уделить внимание. Особенно в контексте тех поручений, которые президенты России и Белоруссии дали правительствам в ходе такой серьёзной встречи, состоявшейся в Минске в мае текущего года.

Я полностью разделяю Ваши оценки относительно масштабов и объёмов нашего торгово-экономического взаимодействия. Вы назвали абсолютные цифры. В процентах это выглядит так, что 8,5% мы прибавили в товарообороте за истекший период этого года. Это на фоне, как Вы помните, серьёзного скачка в прошлом году. Поэтому, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, эти цифры говорят о том, что курс выбран правильно и кооперация во всех сферах даёт свой позитивный результат.

Вы также абсолютно правильно выделили ключевые направления – промышленная кооперация, технологический суверенитет и импортонезависимость. Над этим работают наши организации на всех уровнях, особенно по линии Министерства промышленности. Реализуется целый ряд совместных программ, которые нацелены на скорейшее замещение импортной компоненты не только в «железе», что называется, но и в программном обеспечении, чему Вы тоже уделяете самое пристальное внимание. Поэтому мы также в эту работу очень активно включились.

В этом году будем отмечать 25-летие Союзного государства – серьёзная дата. Полагаю, мы к ней подходим тоже с неплохими результатами. Президенты, насколько мне известно, согласовали дату проведения Высшего Госсовета в текущем году. Нам также традиционно необходимо провести союзный Совмин до этой даты, для того чтобы в соответствии с порядком подготовить повестку и вопросы для обсуждения на заседании Высшего Госсовета.

Поэтому готовы к обсуждению вопросов как подготовки Высшего Госсовета, так и текущего торгово-экономического, гуманитарного и иного сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

