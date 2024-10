Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Наталья Логутова: «Всё, что связано с восприятием архитектуры, — достаточно популярная область в нейронауке на данный момент. На конференции мы расскажем о главных способах изучения влияния архитектуры на человека, так как любая архитектура — это часть больших смысловых процессов, происходящих в обществе».

Наталья и Сергей расскажут о главных аспектах, связанных с изучением архитектуры в плоскости нейрокогнитивистики:

Комплексное восприятие пространства, функциональные задачи пространств в контексте образовательных и культурные процессов;

Сакральные пространства;

Междисциплинарные коллаборации: как благодаря синтезу знаний можно научными методами подтвержать процессы, которые интуитивно понятны архитекторам и дизайнерам. Какие возможности доказательного проектирования появляются сейчас в сотрудничестве с представителями нейронаук;

Форма, цвет, свет, звук, запах и их роль в создании пространства и его восприятия.

Также в рамках сессии «Джентрификация: комплексный подход развития территории» выступят:

Роман Жаворонков — генеральный директор компании «2.0»

— генеральный директор компании «2.0» Юлия Зубарик — основатель и руководитель градостроительного бюро Master’s Plan

— основатель и руководитель градостроительного бюро Master’s Plan Анастасия Кременчук — главный редактор «Арендатор.ru»

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://design.hse.ru/news/4256

MIL OSI