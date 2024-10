Виталий Савельев поздравил железнодорожников с укладкой последнего звена второго пути на перегоне БАМа Куанда – Куандинский в Забайкальском крае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Поздравление Виталия Савельева железнодорожников с завершением этапа работ на участке БАМа Куанда – Куандинский в Забайкальском крае

Мероприятие прошло в день 40-летнего юбилея торжественной церемонии укладки символического «золотого звена», соединившего западный и восточный БАМ.

В запуске объекта в эксплуатацию в режиме телемоста приняли участие Министр транспорта Роман Старовойт и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Почётными гостями церемонии стали ветераны БАМа – непосредственные участники «золотой стыковки» 1984 года из Иркутска, Тынды, Хабаровска, Северобайкальска и Тайшета.

В рамках реконструкции перегона Куанда – Куандинский железнодорожники отсыпали 127 тыс. куб. м земляного полотна, уложили 5,8 км пути, переустроили 16,5 км высоковольтных линий, проложили 22 км линий связи. На участке были построены новые пассажирские платформы, технические здания для сотрудников магистрали и автомобильные подъезды от автомобильного дублёра БАМа.

«“Российские железные дороги„ продолжают славные традиции советских железнодорожников. Символично, что сегодня, в 21-ю годовщину создания компании, в год, когда мы отмечаем 50-летие БАМа, на том же самом перегоне Куанда – Куандинский строители снова делают стыковку, только уже второго железнодорожного пути. Это даст кратный рост пропускных и провозных способностей магистрали, которая как никогда востребована экономикой нашей страны», – подчеркнул Виталий Савельев.

