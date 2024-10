Бразилия, Индия, Коста-Рика: какие страны примут участие в третьей Московской неделе моды

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет третья Московская неделя моды. В программе — показы коллекций известных и начинающих дизайнеров, лекции экспертов, открытый маркет, бизнес-шоурум и фестиваль тематического короткометражного кино. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В октябре столица вновь станет площадкой для развития международного сотрудничества в сфере моды. Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран», — отметила Наталья Сергунина.

Гости познакомятся с локальными брендами из 36 регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, республики Татарстан, Калмыкия и Чувашия, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Тюменская, Нижегородская, Кемеровская, Новосибирская и Самарская области.

Всего в течение шести дней планируется провести 83 модных показа.

С 5 по 9 октября будет работать открытый маркет, где посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров. Гостей ждут с 13:00 до 21:00. Для посещения нужна предварительная регистрация.

В рамках бизнес-шоурума представители модной индустрии продемонстрируют свои товары оптовым покупателям и проведут переговоры с потенциальными партнерами.

В фестивале короткометражных фильмов World Fashion Shorts примут участие режиссеры не только из России, но и из других стран. Например, заявки поступили из Аргентины, Белоруссии, Колумбии, Мексики и Турции. Работы, отобранные международным экспертным советом, покажут 5 октября в центре дизайна Artplay.

Организует мероприятие Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Кроме того, 3 октября в Москве начнется BRICS+ Fashion Summit, в котором примут участие делегации из более чем 100 стран. Они также смогут посетить Московскую неделю моды.

