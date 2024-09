PolyUnion — экосистема дружбы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С этого учебного года жизнь иностранных студентов станет еще более комфортной, интересной и насыщенной. Сразу три студенческие организации TutorForces, Совет землячеств СПбПУ и Интерклуб объединились, чтобы создать экосистему PolyUnion.

Мы уже давно сотрудничаем и помогаем друг другу. Тьюторы проводят мероприятия в Интерклубе, активисты из Совета землячеств участвуют в проектах TutorForces, все вместе мы представляем международное студенческое сообщество Политеха на городских фестивалях и форумах. Поэтому создание экосистемы PolyUnion стало логичным продолжением нашей работы , — пояснил президент студенческой организации TutorForces Максим Коноплев.

Все сообщества объединены в составе PolyUnion общей миссией и ценностями, но каждое имеет свои особенности и задачи. TutorForces — наиболее опытная команда и координирующее звено всей экосистемы. В течение всего учебного года тьюторы занимаются организацией мероприятий, фестивалей, экскурсий, концертов, вечеров и клубов для того, чтобы иностранные студенты с головой погрузились в мировою и российскую богатейшую историю, культуру, язык. Вместе с иностранными друзьями тьюторы регулярно проводят языковые клубы: английский, китайский, испанский, русский и другие. Повышение уровня языка и знаний о разных культурах — навык, без которого не обойтись современному успешному человеку.

Ежегодно собирается школа тьюторов, которую может пройти каждый студент Политеха и стать настоящим наставником для наших иностранных гостей. Учёба традиционно оканчивается совместным выездом на загородную базу в Холомки.

Уже не первый год тьюторы совестно с адаптерами реализуют совместный проект Buddy-программа. Ребята встречают будущих студентов Политеха из других стран, помогают оформить документы, заселиться в общежитие и т. д. Самых ответственных ребят международные службы СПбПУ привлекают для сопровождения иностранных делегаций и участия в международных форумах.

Лидеры Совета землячеств представляют интересы студентов из своих стран на встречах с администрацией университета и других мероприятиях, помогают решать проблемы и постоянно поддерживают связь со своими земляками. Знакомство с ребятами из России — это потрясающий опыт для каждого иностранного студента, но возможность общения с соотечественниками для них не менее ценна.

Интерклуб — место встреч, общения и творчества, главная площадка экосистемы, где рождаются впечатления. Барабанные установки, электрогитары и синтезатор притягивают сюда музыкантов, а проектор и звуковое оборудование — любителей фильмов и вечеров по интересам. Интерклуб всегда ждёт гостей!

PolyUnion — это не просто студенческое сообщество, это новая концепция и, если угодно, философия внеучебной работы с иностранными обучающимися Политеха, которая должна объединить и студентов, и преподавателей, и руководство университета на благо международного сотрудничества , — прокомментировал помощник проректора Павел Неделько.

В PolyUnion всегда открыты двери для тех, кто разделяет ценности межкультурного уважения и созидания. Здесь найдётся место для каждого: адаптация, культура и искусство, спорт, профориентация и карьера, наука и образование (форумы, конкурсы, научные конференции), работа с выпускниками, комфортная среда и безопасность, самоуправление и лидерство. Площадка для международного сотрудничества, поиска единомышленников из разных уголков планеты и проявления себя в любимом деле — это всё о PolyUnion.

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/polyunion-ekosistema-druzhb/

MIL OSI