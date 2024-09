31 октября — 1 ноября 2024 года в НГУ состоится II ежегодный научно-производственный форум «Золотая Долина-2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Организатором форума выступает Новосибирский государственный университет. По замыслу основателя Новосибирского Академгородка академика Михаила Лаврентьева вуз со дня основания был включен в лаврентьевский треугольник «наука-кадры-промышленность», и сегодня уверенно входит в первую десятку ведущих вузов страны.

В числе партнеров Форума — межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», правительство Новосибирской области, Ассоциация выпускников НГУ, технопарк Новосибирского Академгородка, Сибирское отделение РАН и Совет ректоров вузов города Новосибирска.

Директор Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько отметил:

— Результаты первого Форума очень порадовали всех участников. Одним из главных итогов работы стало подписание сразу нескольких соглашений, призванных укрепить триединство науки, образования и бизнеса.

Весь прошлый год мы наблюдали активный рост интереса со стороны промышленных предприятий к нашему университету и его ресурсам. Программы, реализуемые Центром трансфера технологий и коммерциализации, новых функциональных материалов, Передовой инженерной школой и другими инновационными центрами НГУ, находят отклик и поддержку в промышленности и у бизнеса.

В этом году ключевым аспектом Форума станет обсуждение путей дальнейшего взаимодействия науки и производства с акцентом на совместное решение задач импортозамещения и создания высокотехнологичных продуктов. Мы будем рады видеть на нашем форуме как представителей научного сообщества, так и бизнес-структур, чтобы укрепить связи и обменяться идеями.

Вместе мы сможем создать условия для внедрения инновационных технологий в производство и подготовку квалифицированных специалистов, необходимых для успеха российской экономики, стать частью важного диалога о будущем науки и промышленности в нашей стране.

На Форуме «Золотая Долина 2024» состоятся тематические секции:

Авиация Беспилотные авиационные системы. Машиностроение и приборостроение. Энергетика. Технологии «умного города». Строительство. Медицина и фармацевтическая промышленность. Искусственный интеллект в промышленности и робототехнике Сельское хозяйство.

Помимо деловой программы, в рамках Форума пройдет ряд сопутствующих мероприятий, нацеленных на установление контактов между вузами и потенциальными индустриальными партнерами. В том числе, будет работать выставка новейших научных разработок и передовых индустриальных достижений. Участники выставки смогут ознакомиться с лучшими разработками и технологиями, уже реализованными в Новосибирской области, других регионах РФ и в мире.

Результатом Форума должно стать формирование партнерств между представителями науки, университетов, индустрии, институтов развития, властных структур по выведению новых технологий и разработок в реальный сектор экономики.

В 2023 году Форум собрал более 1000 участников. На секциях и пленарных заседаниях выступило свыше 130 спикеров, в том числе 15 членов РАН, 20 ректоров вузов Сибирского федерального округа, более 50 директоров предприятий федерального и регионального уровня. В форуме приняли участие заместители губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова и Сергей Семка, представители ведущих корпораций, заинтересованных во внедрении новых технологий и перспективных разработок в отечественную индустрию: Росатом, Ростех, РЖД, Ситроникс, Ростелеком, ОДК, СГК, ЛУКОЙЛ и многие другие.

По результатам первого Форума ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук отметил:

— Подобные мероприятия будут проходить регулярно, их основная цель — помочь обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Недаром девиз форума: «Настоящая наука для реальной индустрии.

Более подробная информация представлена на сайте форума.

