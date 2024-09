Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Сценарии предполагают более плавное восстановление стоимости ОФЗ после прохождения периода снижения по сравнению с предыдущим сценарием. Дополнительно актуализированы вероятности дефолтов активов на основании данных рейтинговых агентств. Также документ дополнен новым сценарным показателем — стоимостью унции золота — в связи с ростом интереса к инструментам, привязанным к стоимости драгоценного металла. Фото на превью: ako photography / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21043

MIL OSI