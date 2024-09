Финансовые новости: Объем подозрительных операций сократился на 27% в первом полугодии 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Объемы обналичивания в первом полугодии 2024 года уменьшились на 25%, до 27,8 млрд рублей, подсчитал Банк России.

Такая динамика главным образом обусловлена сокращением обналичивания по платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (более чем в 2 раза) и по исполнительным документам (в 4 раза). Операции с признаками вывода средств за рубеж снизились на 32%, до 8,4 млрд рублей. Основной спрос на теневые финансовые услуги по-прежнему формировался в строительной отрасли, сфере услуг и торговле. Сокращению подозрительных операций способствует работа Платформы ЗСК. За 2 года ее существования банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 130 млрд рублей. С июля этого года по закону налоговые органы исключают из ЕГРЮЛ и ЕГРИП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которых и банки, и Банк России отнесли к группе высокого риска. Регулятор направил в ФНС России информацию более чем о 70 тыс. таких компаний и ИП. Фото на превью: Scythian / Shutterstock / Fotodom

