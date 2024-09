Ученые НГУ приняли участие в конференции «Енисейская фотоника» в Красноярске

Source: MIL-OSI Russian Language News

Всероссийская научная конференция с международным участием «Енисейская фотоника — 2024» проходила на базе Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета 16 – 20 сентября. В ней приняли участие более 300 ученых, студентов и аспирантов из российских вузов, а также из новых регионов России и Республики Беларусь. В программу конференции вошли лекции ведущих ученых, устные и стендовые доклады научных работников, аспирантов и студентов в области фотоники. Конференция проходила при поддержке Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН и НОЦ фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО.

Участники конференции, среди которых было много молодых исследователей, на пленарных и секционных заседаниях представили результаты теоретических и экспериментальных исследований по нескольким традиционным направлениям фотоники: креативным индустриям фотоники, новым оптическим материалам, когерентной оптике и нелинейной фотонике, фотонным кристаллам, метаматериалам и топологическим фазам, биофотонике. Было уделено внимание и новым областям данной науки — искусственному интеллекту в фотонике и квантовым коммуникациям. 10 докладов представили ученые Новосибирского государственного университета и нескольких институтов СО РАН: Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Института цитологии и генетики СО РАН, Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН и др.

На пленарных и секционных заседаниях рассматривались результаты теоретических и экспериментальных исследований по семи направлениям: «Искусственный интеллект в фотонике: интеграция ИИ и фотоники, оптическое распознавание (лиц и объектов), оптические вычисления, самообучающиеся оптические системы и др.»; «Квантовые коммуникации: квантовая теория информации, квантовое распределение ключа, квантовая оптика, квантовая запутанность и др.»; «Креативные индустрии фотоники: прикладная фотоника, оптические технологии, оптические методы диагностики вещества, оптическая метрология и др.»; «Новые оптические материалы: кристаллы и кристаллические твердые растворы, стекла, оптическая керамика, жидкие кристаллы и др.»; «Когерентная оптика и нелинейная фотоника: когерентные процессы, взаимодействие света с веществом, лазерная физика, нелинейно-оптические явления и др.»; «Фотонные кристаллы, метаматериалы и топологические фазы: резонансные и анизотропные фотонные структуры, нанофотоника, плазмоника, фотовольтаические и фотокаталитические эффекты и др.»; «Биофотоника: испускание, детектирование, поглощение, рассеяние и генерация оптического излучения в биологических объектах, использование света для получения информации о состоянии биологических объектов и др.».

Катерина Козлова, студентка 1 курса магистратуры Физического факультета НГУ:

— Я выступала с докладом «Регистрация прецессии магнитного момента атомов рубидия в земном магнитном поле с помощью эллиптически поляризованной световой волны для применений в квантовой магнитометрии». В нем были представлены экспериментальные данные, касающиеся разработки компактного оптического магнитометра (датчика магнитного поля), которая ведется в нашей лаборатории. С помощью этого прибора можно будет измерять поглощение излучения атомами, находящимися в магнитном поле, и по неким изменениям определять его величину. В докладе описывались две схемы магнитометра: схема Белла-Блума и ее модификация с использованием эллиптической поляризации излучения. Оценивались чувствительности обеих схем и были приведены магнитооптические резонансы, зарегистрированные в магнитном поле Земли.

От конференции осталось очень позитивное впечатление из-за большого количества направлений и разнообразия представленных работ. Я поняла, что многого не знаю и пока только начинаю прикасаться к тому, чем занимается современная оптика и смежные направления.

София Пудова, студентка 4 курса бакалавриата Физического факультета НГУ:

— Мой доклад был посвящен разработке методики анализа белков, полученных из биожидкостей, на основе спектроскопии комбинационного рассеяния света. Анализировались кондиционные жидкости после культивирования фибробрастов роговицы и модельные объекты — растворы яичного белка в среде DMEM. Были оптимизированы параметры эксперимента, что позволило детектировать белок с начальной концентрацией >=1 мг/мл и различить спектры ростовой и кондиционной сред. Также предложен способ получения спектров и оценки количества белков, если их концентрация меньше 1 мг/мл, с помощью осаждения их трихлоруксусной кислотой и добавления лизоцима.

Хочется поблагодарить НГУ за участие в финансировании этой поездки. Эта конференция дала возможность послушать работы из разных областей фотоники от докладчиков со всей России и попрактиковаться в изложении собственных результатов. Я получила много интересной, познавательной информации, которая будет полезна для будущей научной карьеры.

Анастасия Омельченко, студентка 5 курса Физического факультета НГУ:

— Я выступала с постерным докладом, посвященным исследованию живых тихоходок с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света. В лаборатории спектроскопии конденсированных сред Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук мы разрабатываем методы, позволяющие неинвазивным и неразрушающим способом изучать сложные биологические системы, что продемонстрировали на конференции на примере таких организмов, как тихоходки.

Конференция оставила самые положительные впечатления — это прекрасная локация, масса интересных высокоуровневых докладов и именитые ученые, которые делились с участниками последними достижениями науки. В рамках конференции были представлены около 300 докладов, охватывающих современные вопросы и задачи фотоники — от спектроскопии квантовых точек до фототерапии заболеваний. В целом было приятно видеть много знакомых лиц, и еще приятнее — завести новые перспективные знакомства. В рамках конференции мы также посетили лаборатории Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН, где нам показали одни из лучших приборов, применяемых в оптической спектроскопии.

