Тысяча писем на фронт. Благотворительная акция студентов Политеха

Студенты Высшей школы техносферной безопасности написали тысячу писем военнослужащим, которые сейчас сражаются в зоне проведения специальной военной операции. Акцию «Письма солдатам» приурочили к началу учебного года и восьмидесятилетию полного снятия блокады Ленинграда. Особая важность этой акции заключается в том, что она не только поднимает моральный дух наших бойцов, но и служит напоминанием о том, что их ценят, любят и ждут.

Такие письма становятся важным источником психологической поддержки и эмоциональной связи с родиной, а участие в акции развивает у молодых людей чувство патриотизма, гражданской ответственности и гуманности. Студенты Политеха не только осознают важность поддержки защитников страны, но и учатся выражать свои мысли и эмоции в добрых словах, что укрепляет социальные связи внутри общества.

Студенты с любовью и заботой написали послания, стихотворения, передали самые тёплые слова. Они пожелали солдатам скорейшего возвращения домой, а также выразили благодарность за их отвагу.

Заместитель директора ВШТБ по воспитательной работе Анатолий Зайцев уверен: Письма солдатам — это не просто слова на бумаге, это мост между миром и фронтом, который приносит надежду и поддержку тем, кто защищает нашу свободу .

Также студенты Высшей школы техносферной безопасности изготовили 5000 обувных стелек для военнослужащих. Это даст им комфорт и удобство при выполнении боевых задач.

