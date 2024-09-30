«СтуДос» приглашает на открытые занятия

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Творческий коллектив «СтуДос» приглашает на первые открытые занятия для танцоров и вокалистов.
Стань частью нашей творческой семьи, раскрой свой талант и покажи себя миру!
В нашем коллективе поддерживаются любые начинания и старания. Тебе обязательно стоит посетить наши открытые занятия и показать свой талант.
Танец
30 сентября в 19:00
Танцпол ГУУ (корпус ЦУВП, 1 этаж)
Регистрация на занятие проходит строго по этой ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66f512c75d2a06350cebb30e/
Не забудь взять с собой удобную одежду и обувь. До встречи на танцполе!
Вокал
9 октября в 19:00
А-124 (Административный корпус ГУУ, 1 этаж)
Регистрация на занятие проходит также строго, но уже по этой ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66f50c553e9d0833492fe8dd/
Не забудь подготовить песню.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 30.09.2024
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