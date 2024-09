«СтуДос» приглашает на открытые занятия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Творческий коллектив «СтуДос» приглашает на первые открытые занятия для танцоров и вокалистов.

Стань частью нашей творческой семьи, раскрой свой талант и покажи себя миру!

В нашем коллективе поддерживаются любые начинания и старания. Тебе обязательно стоит посетить наши открытые занятия и показать свой талант.

Танец

30 сентября в 19:00

Танцпол ГУУ (корпус ЦУВП, 1 этаж)

Регистрация на занятие проходит строго по этой ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66f512c75d2a06350cebb30e/

Не забудь взять с собой удобную одежду и обувь. До встречи на танцполе!

Вокал

9 октября в 19:00

А-124 (Административный корпус ГУУ, 1 этаж)

Регистрация на занятие проходит также строго, но уже по этой ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66f50c553e9d0833492fe8dd/

Не забудь подготовить песню.

