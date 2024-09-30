«Роснефть» провела в Москве корпоративный плоггинг-забег

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Волонтеры «Роснефти» провели в московском парке «Измайловский» экологическую акцию – плоггинг, в ходе которой сотрудники Компании собирали мусор во время занятий бегом.

В мероприятии приняли участие более 150 сотрудников Компании и членов их семей. Эковолонтеры пробежали маршрут протяженностью более 6 километров и собрали почти 300 кг мусора.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть социальной политики «Роснефти». Компания популяризирует культуру здорового образа жизни, поддерживает профессиональный и любительский спорт. Плоггинг — международное экологическое движение, участники которого совмещают бег трусцой со сбором мусора. Мероприятие не только помогает улучшить экологическую ситуацию, но и объединяет людей, предоставляя им возможность провести время на свежем воздухе и получить заряд бодрости и энергии.

Волонтерское движение стало важным элементом корпоративной культуры «Роснефти». В рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» за шесть месяцев 2024 года было организовано около 800 различных акций, участие в которых приняли более 50 тысяч сотрудников Компании.

Одним из таких волонтёрских проектов являются плоггинг-забеги, которые проводятся ежегодно в регионах присутствия Компании. Так, ранее в этом году сотрудники «Роснефти» собрали мусор в московском парке «Фили.

Волонтерские проекты Компании высоко отмечают как на региональном, так и на федеральном уровне. В этом году Сызранский НПЗ получил общественную премию “Экоравновесие” за вклад в развитие корпоративного волонтерства и защиту окружающей среды Самарской области, восстановление лесов и озеленение г. Сызрани. “СамараНИПИнефть” завоевала первое место в двух номинациях всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» и «За поддержку работников – многодетных родителей и их детей среди организаций. Кроме того, Куйбышевский НПЗ признан лауреатом конкурса «Коммерсантъ – Волга» в номинации “Экологическое воспитание”.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

30 сентября 2024 г.

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