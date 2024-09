«Роснефть» представила автотуристам оптимальные маршруты для путешествий по Северо-Западному федеральному округу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сотрудники «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») в честь Всемирного Дня туризма провели презентацию оптимальных маршрутов путешествий на автомобиле по Северо-Западному федеральному округу.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автомобилистов. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефти», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.

Волонтёры Компании организовали и провели в загородном комплексе «Владимировский» презентацию автомаршрутов «Дорога на Русский Север» по Архангельской области, «Между двух столиц», «Эко», «Дорога в историю», «В город Достоевского» по Новгородской области.

Гостей мероприятия также познакомили с придорожной инфраструктурной «Роснефти» и комфортными местами для отдыха: загородным комплексом «Владимировский» в Ленинградской области и мотелем «Чудово» в Новгородской области.

Посетители комплекса познакомились с удивительной северной природой и культурой Архангельской области, приняли участие в мастер-классе по традиционной мезенской росписи. Для самых юных туристов была проведена игра «Автостопом по Псковщине», рассказывающая о достопримечательностях региона. В специальной локации «Новгородская область» для гостей были организованы подвижные народные игры.

Автомаршрут «Путешествуй вдоль Ладоги» проходит по живописным местам вблизи озер Отрадного и Ястребиного, пересекает самую крупную реку Карельского перешейка – Вуоксу, длина которой составляет 143 км, а также включает в себя посещение таких культурно-исторических достопримечательностей, как лютеранский храм Кирха в Приозерске и музей-крепость «Корела».

Один из ключевых объектов маршрута – Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, основанный преподобным Арсением Коневским в 1393 году на острове Коневец в Ладожском озере. Монастырь является одним из значимых мест для паломников в Северо-Западном федеральном округе. В 2021 году «Роснефть» завершила масштабные работы по восстановлению этой древней православной обители.

Также на автозаправочных станциях Компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в День туризма прошли тематические акции и викторины по достопримечательностям региона. Посетителей АЗС также познакомили с информационно-сервисной платформой «Горизонты России: Поехали с нами!», при помощи которой любой желающий за несколько минут может составить свой собственный маршрут путешествия исходя из личных интересов и с учетом расположения необходимых для автотуристов сервисов.

Справка: Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций. Она охватывает 61 регион России, сеть действующих АЗС Компании включает около 3 000 станций. Бренд АЗС «Роснефть» – один из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. Компания также предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров и услуг — от магазинов и кафе до придорожного сервиса. «Роснефть» в 2023 году запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». У проекта «Горизонты России» есть отличительная особенность – благодаря уникальному навигационному функционалу, все интересные локации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия. Ранее к проекту «Горизонты России» присоединились несколько регионов страны, в том числе Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Воронежская, Тульская, Ульяновская и Архангельская области.

