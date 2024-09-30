Пять лучших статей на русском языке за 30.09.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе сегоднешнего анализа, предоставляются такие тенденции как нестабильная инфляция в разных регионах. Так же спросы на займы остаються актуальнами и несут в себе результативную экономичность. Компания “Роснефть” процветает в социальной сфере, где предоставляет практики занятости и развитие человека. Обучение и культура устойчивы.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Финансовые новости: «Деньги и кредит»: почему различается инфляция в регионах России и как можно улучшить ее прогнозирование

Вышел третий в 2024 г. номер ежеквартального научного журнала Банка России «Деньги и кредит».

Темпы роста цен в разных регионах России различны, и это может препятствовать эффективной денежно-кредитной политике. Однако анализ динамики продовольственной инфляции в российских регионах указывает на конвергенцию темпов роста цен на продовольственные товары, то есть на сокращение различий. При этом в регионах Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов конвергенция выражена слабее, что может объясняться географической удаленностью (в случае Дальнего Востока), большой долей неформального сектора (для регионов Северного Кавказа) и низким проникновением сетевой розницы. Это говорит о востребованности таких мер государственной политики, как, например, усиление транспортно-логистической связанности регионов.

2. Финансовые новости: Объем займов вырос на фоне увеличения стоимости залогов: тенденции на рынке ломбардов в первом полугодии 2024 года

Портфель займов вырос с начала года на 13% и составил 62,6 млрд рублей. Спрос на займы остается стабильным: в первой половине 2024 года в среднем за квартал ломбарды заключали чуть более 4 млн договоров. Средний размер займа увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 8% и превысил 17 тыс. рублей. Такая динамика связана с повышением стоимости залогов — в основном это изделия из золота.

3. «Роснефть» представила автотуристам оптимальные маршруты для путешествий по Северо-Западному федеральному округу

Сотрудники «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») в честь Всемирного Дня туризма провели презентацию оптимальных маршрутов путешествий на автомобиле по Северо-Западному федеральному округу.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автомобилистов. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефти», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.

4. Ученые НГУ приняли участие в конференции «Енисейская фотоника» в Красноярске

Всероссийская научная конференция с международным участием «Енисейская фотоника — 2024» проходила на базе Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета 16 – 20 сентября. В ней приняли участие более 300 ученых, студентов и аспирантов из российских вузов, а также из новых регионов России и Республики Беларусь. В программу конференции вошли лекции ведущих ученых, устные и стендовые доклады научных работников, аспирантов и студентов в области фотоники. Конференция проходила при поддержке Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН и НОЦ фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО.

5. «Роснефть» провела в Москве корпоративный плоггинг-забег

В мероприятии приняли участие более 150 сотрудников Компании и членов их семей. Эковолонтеры пробежали маршрут протяженностью более 6 километров и собрали почти 300 кг мусора.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть социальной политики «Роснефти». Компания популяризирует культуру здорового образа жизни, поддерживает профессиональный и любительский спорт. Плоггинг — международное экологическое движение, участники которого совмещают бег трусцой со сбором мусора. Мероприятие не только помогает улучшить экологическую ситуацию, но и объединяет людей, предоставляя им возможность провести время на свежем воздухе и получить заряд бодрости и энергии.

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