Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Со 2 по 10 октября 2024 года состоится Парад талантов – ежегодный проект Студенческого совета Государственного университета управления, который способствует интеграции первокурсников в жизнедеятельность Первого управленческого вуза страны.

Проект помогает сплотить каждую группу, с которой ребята проведут всё дальнейшее обучение. Мы приглашаем зрителей и болельщиков поддержать ребят на этапе институтских выступлений.

Расписание Парадов талантов институтов:

ИИС – 2 октября, 16:00 (ЦУВП, Танцпол);

ИЭФ – 3 октября, 12:00 (ЦУВП, Танцпол);

ИМ – 3 октября, 18:00 (ЦУВП, Танцпол);

ИУПСиБК – 9 октября, 17:00 (ЦУВП, Танцпол);

ИОМ – 10 октября, 13:00 (ЦУВП, Танцпол);

ИГУиП – 10 октября. 18:00 (ЦУВП, Танцпол).

Не пропусти Парад талантов своего института и готовься к финалу!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI