Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета на 2025–2027 годы

Законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его внесении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

При формировании проекта нового трёхлетнего бюджета Правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных Президентом.

Так, один из основных приоритетов – адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми.

В частности, на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка на 2025–2027 годы предусмотрено свыше 4 трлн рублей. Более 1,7 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, свыше 12 млрд рублей на три года – на субсидии по обеспечению жильём молодых семей.

Около 37,5 млрд рублей предполагается выделить на поддержку региональных демографических программ, направленных на повышение рождаемости.

Необходимые средства также заложены на такие значимые направления, как горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников, повышение уровня пенсионного обеспечения и возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

На помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта в проекте бюджета предусмотрено свыше 130 млрд рублей.

Более 80 млрд рублей запланировано на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, нуждающимися в такой помощи.

В числе приоритетных задач Правительства – реализация национальных проектов. На их финансирование (19 проектов) предусмотрено в общей сумме более 18 трлн рублей на три года. В течение шести лет по линии федерального бюджета предусматривается более 40 трлн рублей. По сравнению с действующими в 2019–2024 годах нацпроектами финансирование в части федерального бюджета увеличено практически в два раза.

Не менее важное направление – финансовая поддержка регионов. На эти цели ежегодно планируется направлять по 3,3 трлн рублей.

Проект нового трёхлетнего федерального бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает, что в 2025–2027 годах экономическая динамика будет находиться на умеренной траектории в 2,5–2,8% ВВП.

Доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 трлн рублей, в 2026 году – 41,8 трлн рублей, в 2027-м – 43,2 трлн рублей.

Расходы в 2025 году запланированы на уровне 41,5 трлн рублей, 44 трлн рублей – в 2026 году, 45,9 трлн рублей – в 2027-м.

Исполнение нового трёхлетнего федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% в 2027 году. За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращён до 5% ВВП в 2027 году (на 2,5 п. п. относительно 2024 года).

Основными источниками финансирования дефицита в 2025–2027 годах будут выступать государственные заимствования. Объём госдолга при этом останется на безопасном уровне.

В нижнюю палату парламента вместе с проектом нового трёхлетнего бюджета Правительством также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других законопроектов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

Бюджетный пакет в этом году впервые внесён полностью по электронным каналам связи. Это стало результатом планомерной работы по совершенствованию взаимодействия Аппарата Правительства и Государственной Думы.

