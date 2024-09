Политех на «Российской энергетической неделе»: победы студентов, профессиональная экспертиза и научные дискуссии

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 26 по 28 сентября в Москве прошёл крупнейший дискуссионный форум для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса — «Российская энергетическая неделя 2024». Студенты и преподаватели Политехнического университета приняли в нём активное участие, показали отличные результаты в конкурсах и выступили на дискуссионных площадках.

Значимым событием в рамках молодежного дня стало подведение итогов всероссийского конкурса «Молодежный глобальный прогноз развития энергетики» — соревнования среди команд, которое проходит ежегодно с 2017 года. Каждый год команды студентов и молодых специалистов-работников отрасли формируют научно-обоснованные предложения относительно будущих параметров развития энергетики в соответствии с выбранной ими темой.

В этом году в соревновании приняли участие 38 студенческих команд и 25 команд молодых специалистов. В итоге 63 команды, представляющие ведущие вузы и топовые компании страны, презентовали свои прогнозы. 20 из этих команд вышли в финал, где определились победители и призёры в каждой из категорий. По оценкам жюри конкурса в категории «Студенты» команда «Poly Энергия» в составе студентов Высшей школы производственного менеджмента ИПМЭиТ (Гурьев Даниил (капитан команды), Гаврикова Нонна, Казьмин Николай, Ковязина Елена, Куренкова Полина, Макаренко Ульяна, Малащицкая Анастасия, Моисеенко Дарья, Руснак Дмитрий, Санникова Полина, Седов Владислав, Филянина Евгения, Хомяков Александр, Фомин Никита, Халиуллин Айдар), заняла первое место, представив работу «Развитие энергетического партнерства на пространствах БРИКС, СНГ и ЕАЭС». Наставником команды была доцент Анна Тимофеева.

В рамках финала конкурса участие в панельной дискуссии и вопросы для команд обеспечивали руководство вузов и отраслевых компаний, команды которых вышли в финал. Политехнический университет представляла проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова.

Для Политехнического университета это действительно большая студенческая победа. Изначально на конкурс было заявлено 1000 участников, которые проходили многоэтапный отбор. Студенты в течение полугода работали над проектом, занимались доработкой решения и в итоге успешно представили его в финале конкурса. Особенно ценным является то, что студенты нашего вуза в рамках своего проекта смогли привнести небольшой, но все-таки вклад в определение основных направлений развития отраслей отечественного ТЭК и поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы , — прокомментировала победу студентов Политеха Людмила Панкова.

Нашей основной задачей стало изучение энергетического сотрудничества России со странами-участницами БРИКС, СНГ и ЕАЭС. Мы выделили наиболее перспективные страны для развития энергетического партнерства. Для составления прогноза до 2035 года необходимо было изучить существующие и потенциальные пути сотрудничества с выбранными странами, провести SWOT- и PESTEL-анализ, анализ рисков и кейсов энергетического сотрудничества. Мы составили три сценария развития энергетического партнерства: негативный, базовый и позитивный, и по каждому сценарию предложили рекомендации по необходимым мерам действий для правительства России и крупнейших энергетических компаний страны. Безусловно, «Российская энергетическая неделя» произвела сильное впечатление на всю нашу команду своими масштабами, количеством участников и грандиозностью мероприятий. Мы очень рады, что были ее полноценными участниками и выступили на ней! — поделились своими впечатлениями студенты команды «Poly Энергия».

В завершении молодежного дня РЭН состоялось торжественное награждение всех команд-победителей. Команду студентов Политеха награждала статс-секретарь, заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко. Диплом победителя молодежного прогноза развития энергетики с подписью заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака торжественно вручили команде под бурные аплодисменты.

После такого потрясающего завершения конкурса студенты заряжены оптимизмом, энергией и энтузиазмом для дальнейшего продолжения своей научно-исследовательской и проектной деятельности. Уверена, что в будущем их ждёт еще много блистательных успехов и побед , — сказала директор Высшей школы производственного менеджмента ИПМЭиТ Ольга Калинина.

Также значимым событием для Политехнического университета стало успешное выступление студентов Института энергетики на молодёжном дне РЭН. В финал всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам, проводимого ПАО «Россети», вышли магистры Высшей школы электроэнергетических систем Герасимов Александр, Пластинин Сергей и Ручкина Анастасия, а в финал аналогичного конкурса выпускных квалификационных работ, проводимого «Интер РАО», магистр Высшей школы высоковольтной энергетики Валеева Евгения.

Всего во всероссийском конкурсе ВКР от ПАО «Россети» участвовало 35 вузов со всей страны, лучшие 10 работ бакалавриата и 10 работ магистратуры соревновались за первые три места в своих категориях. По итогам конкурса победу одержала Анастасия Ручкина с темой «Исследование методов идентификации фаз потребителей в низковольтной электрической сети по данным интеллектуальных приборов учета». В своей работе Анастасия рассмотрела влияние неравномерного распределения однофазных потребителей на качество электроэнергии, а также создала алгоритм, определяющий фазную принадлежность потребителей с помощью анализа данных интеллектуальных приборов учета.

Очень масштабное и значимое мероприятие, на площадках которого обсуждаются инновационные проекты и решения и, самое главное, налаживаются контакты между молодыми целеустремлёнными энергетиками со всей России. Я очень рада своей победе! — поделилась Анастасия Ручкина.

Также на форуме трудился руководитель дирекции дополнительного образования и отраслевого партнерства Политехнического университета Иван Курта. Он участвовал в работе дискуссионных площадок, посвященных обсуждению стратегии развития отраслей ТЭК, внедрению новых технологий и кадровому обеспечению технологического суверенитета и глобального лидерства отечественного ТЭК.

Данная площадка позволяет встретиться и обсудить ключевые вопросы развития отечественного ТЭК. Нам удалось провести ряд действительно важных встреч и достигнуть договоренностей о развитии сотрудничества с директорами по персоналу предприятий, которые являются крупнейшими работодателями в энергетической сфере , — отметил Иван Курта.

Также Иван Курта выступил экспертом главного молодежного события — Кубка РЭН лиги молодых специалистов международного инженерного чемпионата «СASE-IN». По итогам работы Ивану вручили благодарственное письмо министерства энергетики РФ.

