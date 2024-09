От нейронных сетей до альтернативной энергетики: в СПбГАСУ состоялась конференция по развитию наземных транспортно-технологических машин и комплексов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Секция «Альтернативная энергетика на автомобильном транспорте». В президиуме слева направо: Евгений Руппель, заведующий учебной лабораторией, аспирант СПбГАСУ; Антон Уличев, генеральный директор ООО «Оранж Драйв Инжиниринг»; Андрей Зазыкин, декан автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ; Сергей Маевский, советник генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс»; Филипп Дьяков, доцент кафедры «Автомобили» МАДИ; Сергей Воробьёв, доцент кафедры технической эксплуатации транспортных средств СПбГАСУ

В СПбГАСУ 23–24 сентября проводилась 120-я Международная научно-техническая конференция «Современные задачи и перспективы развития наземных транспортно-технологических машин и комплексов».

Организаторами выступили Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) совместно с СПбГАСУ при поддержке Объединения автопроизводителей России (ОАР), Национальной ассоциации поставщиков автопромышленных компонентов (НАПАК), Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России, Промышленного кластера «Союз “Автопром Северо-Запад”» и Платформы поставщиков «Русавтоконнект».

В качестве слушателей и докладчиков в конференции участвовали около ста учёных и представителей автомобильной отрасли, в том числе из компаний «АВТОВАЗ», «КамАЗ», «УАЗ». Также присутствовали производители автомобильных компонентов и представители испытательных лабораторий (MGC GROUP, «Петерформ», «Центромаш», «РД Групп» и др.). Образовательные учреждения были представлены участниками из СПбГАСУ, Московского автомобильно-дорожного института, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, Санкт-Петербургского горного университета, Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана.

Новые технологии

На секции «Альтернативная энергетика на автомобильном транспорте» опытом и планами по декарбонизации транспортного комплекса поделился Сергей Маевский, советник генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Он проинформировал, что в 2025 г. запланирована презентация автобуса на водородном топливе марки Volgabus, а в 2026 г. – запуск второй очереди парка электробусов «Ржевка». Все свои инновации предприятие внедряет в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г. Данная стратегия предусматривает реализацию долгосрочных целей развития транспортной системы, среди которых – низкоуглеродная трансформация и цифровизация отрасли как в сфере грузовых, так и пассажирских перевозок.

Секция «Альтернативная энергетика на автомобильном транспорте». Филипп Дьяков, доцент кафедры «Автомобили» МАДИ

Об особенностях эксплуатации электромобилей рассказал Филипп Дьяков, доцент кафедры «Автомобили» МАДИ. По мнению спикера, поездки на электромобиле будут экономически выгоднее, чем на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, только если не использовать зарядные станции постоянного тока и не ездить в другие города. Идеальный пользователь электромобиля живёт в пригороде, заряжается из собственной розетки и перемещается по городу. Соотношение стоимости зарядки и заправки зимой и летом существенно не меняется, однако существенно меняется время зарядки. Исследователь поделился советами с теми, кто решил поехать в другой город на электромобиле, и предупредил – такая поездка займёт в полтора-два раза больше времени, чем поездка на автомобиле с ДВС.

Молодая наука отрасли

В первый день конференции также состоялся круглый стол студенческого научного сообщества, на котором молодые учёные поделились своими идеями и результатами исследований. Фёдор Беляков, инженер-программист и аспирант Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ), выступил с докладом «Алгоритм сглаживания траектории движения беспилотного транспортного средства на основе квадратичной оптимизации». Данный алгоритм оптимизирует траекторию, соблюдая баланс между минимизацией кривизны и точностью следования референсной траектории. Он тестируется на реальном транспортном средстве в течение трёх месяцев и является частью набора алгоритмов, входящих в систему беспилотного транспортного средства, позволяющих ему объезжать препятствия.

Олег Днепров, аспирант СПбГАСУ, проинформировал коллег о применении нейронных сетей для принятия решений при техническом диагностировании в условиях недостаточности информации. Разработка и внедрение в процесс эксплуатации транспортных средств удалённых систем диагностирования – одно из основных направлений развития сферы технического обслуживания и ремонта транспортных средств. При этом в ходе проектирования возникает проблема нехватки обучающих данных. Есть вероятность, что во время эксплуатации транспортного средства возникнет неисправность, которая не прописана в программном обеспечении и модели поведения системы. Это снизит надёжность диагностирования и достоверность получаемой информации. Олег Днепров уверен, что наличие в системе встроенной нейронной сети позволит оперировать бо́льшим количеством данных, пополнять и совершенствовать базу данных о ранее не встречавшихся неисправностях, тем самым повышая надёжность транспортных средств, включая минимизацию вероятности проявления скрытых неисправностей в процессе эксплуатации.

Тенденции рынка

Второй день конференции начался с пленарного заседания, на котором в дистанционном формате выступил Игорь Коровкин, исполнительный директор ассоциации «Объединение автомобилестроителей России». В обзорном докладе «Автомобильная промышленность России 2024. Итоги первого полугодия» он сообщил, что 2024 г. начался на фоне весьма благополучных итогов предшествующего года. Наиболее высокий темп роста наблюдается в сегменте легковых автомобилей. В данном сегменте по итогам восьми месяцев лидирует «АВТОВАЗ» с рыночной долей почти 30 процентов, остальные позиции в первой пятёрке разделили китайские бренды. На положительную динамику влияет продолжающаяся адаптация к новым внутренним и внешним факторам. Одним из таких факторов явилось перенасыщение рынка, обусловленное высоким уровнем складских запасов, накопленных в 2023 г. Большое значение имело усиление мер поддержки отложенного потребительского спроса со стороны как дилеров, так и государства. Ожидаемое повышение ключевой ставки и утилизационного сбора, а также изменения в налоговом законодательстве побуждают потребителя торопиться с покупкой нового автомобиля и обеспечивают высокий рост продаж. Пропорционально росту рынка растёт автомобильное производство России. Есть все основания полагать, что российский автопром завершит год с ростом выпуска автомобилей на 15 процентов.

Актуальную тему защиты запасных частей от контрафакта на пленарном заседании рассмотрел Павел Середа, генеральный директор MGC GROUP. По его словам, рынок наполнен подделками оригинальных запчастей и гаражной некачественной продукцией, что снижает доверие к оригинальным брендам. В текущем году с поддельными запчастями столкнулись более 37 процентов автосервисов. Решение этой проблемы Павел Середа видит в применении технологии беспроводной передачи данных на короткие расстояния NFC (Near Field Communication). Каждая NFC-метка имеет уникальный идентификатор, который нельзя подделать. Это позволяет точно определить продукт и связать его с определённой платформой. NFC-метки могут быть оснащены хрупкими этикетками, которые ломаются при попытке их переклеить. Алгоритмы шифрования с высоким уровнем безопасности делают клонирование невозможным. Эта технология легко внедряется и масштабируется. В настоящий момент MGC GROUP работает над её интеграцией с государственной системой цифровой маркировки «Честный знак».

С докладом «Современные вызовы в отрасли автотехобслуживания и пути их решения. Инициативы комитета “Опоры России”» выступила Ольга Селезнёва, заместитель председателя Комитета по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Среди инициатив комитета – разработать и утвердить программный документ кадрового развития автомобильной промышленности и смежных отраслей до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.; актуализировать государственную информационную политику, чтобы поднять престиж «человека труда»; привлечь в отрасль молодых специалистов; освещать истории предпринимательского успеха.

Секция «Развитие российских автомобильных платформ. Сложности и задачи текущего периода». Слева направо: Анатолий Кутузов, заместитель председателя Санкт-Петербургского РО Союза машиностроителей России; Майя Свиридова, директор Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК), член регионального совета Санкт-Петербургского РО Союза машиностроителей России; Роман Ган, генеральный директор ООО «Петерформ»

Кадровый вопрос

В рамках секции «Развитие российских автомобильных платформ. Сложности и задачи текущего периода» о потребностях бизнеса в инженерных кадрах рассказал Роман Ган, генеральный директор ООО «Петерформ». Выступающий назвал основные вызовы, которые стоят перед российским автопромом. Среди них – тектонические преобразования в отрасли, уход международных автоконцернов, полное переформатирование рынка автомобилей; отключение РФ от глобальных платформ и разработок, разрыв международных цепочек; резкое падение локального производства, импорт большинства автомобилей. Низкие объёмы производства в сочетании со слабой базой НИОКР ведут к технологической зависимости России теперь уже от Китая, при этом восточные партнёры не спешат делиться знаниями; часть автопроизводителей идёт по пути сборки китайских моделей (предполагается последующая локализация). И даже для этих, казалось бы, не слишком амбициозных задач индустрии не хватает инженерных кадров: дефицит инженеров испытывают 42 процента промышленных предприятий России. Только каждый четвёртый выпускник идёт работать на промышленные предприятия – всего 50 тыс. в год. С июня по октябрь 2022 г. более 6000 российских инженеров выехало за границу (не считая разработчиков ПО). Роман Ган призвал вузы сотрудничать с бизнесом, учитывать интересы бизнеса при составлении программ, на старших курсах увеличить количество образовательных программ, совмещённых с практикой на предприятии.

Секция «Развитие инженерного кадрового потенциала автомобильной отрасли». Слева направо: Алексей Солнцев, заведующий кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ; Александр Афанасьев, заведующий кафедрой транспортно-технологических процессов и машин Санкт-Петербургского горного университета

Отдельная секция конференции была посвящена развитию инженерного кадрового потенциала автомобильной отрасли. Представители вузов поделились опытом и разработками, направленными на совершенствование инженерного образования. Помимо докладов представителей МАДИ, большой интерес вызвал доклад Александра Афанасьева, заведующего кафедрой транспортно-технологических процессов и машин Санкт-Петербургского горного университета. Доклад был посвящен опыту участия в федеральном пилотном проекте, направленном на изменение уровней профессионального образования. Александр Афанасьев поделился концепцией формирования ядра высшего инженерного образования, рассказал, как это реализовано в Горном университете, как обеспечивается возможность получения обучающимися рабочих квалификаций, как построен учебный процесс. Возможно, если пилотный проект будет признан успешным, на такую схему обучения перейдут все инженерные вузы.

«В целом итоги конференции можно охарактеризовать как положительные. Для автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ это был, наверное, первый опыт организации подобных мероприятий, в которых основное место занимает не научная повестка, а обсуждение производственных вопросов. Факультету важно было заявить о себе как об одном из центров автомобильно-дорожного образования на Северо-западе. И это вполне удалось. Со многими участниками конференции намечены пути для продолжения сотрудничества», – резюмировал Игорь Черняев, заведующий кафедрой технической эксплуатации транспортных средств СПбГАСУ, член организационного комитета конференции.

