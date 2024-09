Олимпиада студентов «Я — профессионал»: новый сезон стартовал

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 сентября прошла пресс-конференция, посвященная открытию VIII сезона олимпиады студентов «Я — профессионал», вузом-соорганизатором которой является Высшая школа экономики. Данный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. «Я — профессионал» — масштабная площадка для проверки знаний и прикладных навыков студентов российских вузов. Олимпиада реализуется с 2017 года и охватывает более 70 предметных областей — от авиастроения до искусственного интеллекта. Ежегодно обновляется и список направлений с учетом запросов участников и актуальных изменений на рынке труда. В VIII сезоне будут представлены такие новые дисциплины, как «Проектный менеджмент» и «Управление цифровым продуктом и инноватика». Участники олимпиады учатся решать отраслевые практические задачи, что позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов еще на этапе обучения в университете. Все задания разрабатываются экспертами ведущих вузов и научных институтов, которых более 30, совместно со специалистами более 600 компаний-партнеров, среди которых «Яндекс», Сбер, ВТБ, «Росатом» и другие. «Я — профессионал» преследует две глобальные цели: создать условия для профессионального и личностного развития российской молодежи и увеличить число тех, кто ищет возможности для самореализации и хочет быть успешным на российском рынке труда. Поэтому основной идеей этого сезона стала тема «Работать и учиться в России».

«В России потребность в профессионалах колоссальна — все отрасли нуждаются в свежих идеях и людях, способных их реализовать. Сегодня самое время учиться и работать в России, поскольку именно здесь открываются лучшие возможности, здесь самые интересные профессиональные вызовы, а значит, и карьерные перспективы. “Я — профессионал” помогает талантливому студенту и его потенциальному работодателю найти друг друга. Амбициозных стажеров ищут самые крупные и технологичные компании нашей страны. “Я — профессионал” — не просто олимпиада, это сообщество, где вас поддерживают, где раскрывается ваш потенциал, где вы растете и как личность, и как высококомпетентный специалист», — говорит исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. За прошедшие семь сезонов участниками олимпиады стали более 1,2 млн студентов. Регистраций при этом в разы больше: только в седьмом сезоне было получено свыше 850 тысяч, среди которых более 17 тысяч — студенты Высшей школы экономики, что соответствует второй позиции в рейтинге вузов по общему количеству регистраций. При этом в 2023 году НИУ ВШЭ был вузом — организатором семи направлений — экономика, дизайн, социология, журналистика, бизнес-информатика, урбанистика и квантовые технологии, — по которым зафиксировано более 100 тысяч регистраций. Лучшие участники олимпиады получают льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру НИУ ВШЭ и других ведущих вузов, а также возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупной российской компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены премии от 100 до 300 тысяч рублей: за семь сезонов общая сумма денежных призов составила более 500 млн рублей для 3500 медалистов. В рамках олимпиады действует Центр развития карьеры «Я — профессионал», открывающий доступ к стажировкам и вакансиям в ведущих российских компаниях, консультациям карьерных экспертов, просветительским мероприятиям и экскурсиям в офисы и на производства отраслевых лидеров — партнеров олимпиады. Более 300 тысяч участников олимпиады получили опыт карьерной навигации, а более 100 тысяч прошли стажировки с возможностью последующего трудоустройства. В VIII сезоне планируется расширение доступа к карьерному порталу — платформе, где каждый участник может найти вакансию по интересующему его профилю. Возможность откликаться появится еще и у участников олимпиады, которые успешно прошли отборочный этап.

«Сегодняшняя экономическая ситуация и вызовы требуют от нас новых подходов к подготовке кадров. Основная задача — помочь молодым людям не просто получить знания, но и развить те навыки, которые позволят им уверенно смотреть в будущее, адаптироваться к изменениям и стать лидерами в своих областях. Участники олимпиады — это те люди, которые завтра будут двигать вперед российскую экономику, создавать инновации и делать нашу страну сильнее. И мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы эти молодые таланты получили поддержку и мотивацию для дальнейшего развития», — прокомментировал президент НИУ ВШЭ, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

