Образование без границ: Политех на первом российско-азербайджанском научном форуме

25 и 26 сентября в МГУ им. М. В. Ломоносова прошёл первый российско-азербайджанский научно-образовательный форум. Форум организован российским союзом ректоров, МГУ им. М. В. Ломоносова, Министерством науки и высшего образования России и Министерством науки и образования Азербайджана.

В мероприятии участвовали более 70 российских и азербайджанских университетов. На форуме выступили министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов и председатель азербайджанского государственного агентства по науке и высшему образованию Улькар Саттарова. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого представляли начальник Управления международного сотрудничества Владимир Хижняк и его заместитель Алла Мазина.

На пленарном заседании партнёры отмечали тёплые отношения, которые сложились между нашими странами, между президентами двух государств. Так многие ректоры азербайджанских университетов закончили МГУ им. М. В. Ломоносова и другие ведущие вузы России.

В своём выступлении министр науки и высшего образования России отметил, что благодаря исторически тесным связям России и Азербайджана в республике сохраняется устойчивый интерес к изучению русского языка, реализуются различные образовательные программы, курсы повышения квалификации преподавателей.

«Со следующего календарного года у нас появляется новый инструмент — это гранты для иностранных студентов, которые позволят покрыть оплату проезда к месту учебы, оплату общежития и стипендии, — отметил Валерий Фальков. — Такого раньше не было, но с 2025 года у нас появятся наряду с квотами еще и гранты. Российская Федерация готова принимать на обучение большее число студентов из Азербайджана».

В своём выступлении заместитель министра Фирудин Гурбанов отметил, что сегодня в Азербайджане 324 школы обучают на русском языке 160 тысяч азербайджанских школьников. Более 800 тыс. ребят учат русский как иностранный. В 26 высших учебных заведениях страны более 16 тысяч студентов учатся в русском секторе. Каждый год в Азербайджане проводятся олимпиады по русскому языку.

После пленарной сессии состоялось заседание ассоциации вузов России и Азербайджана и дискуссионные научные секции.

На секции «Приоритетные направления сотрудничества в сфере науки» Владимир Хижняк рассказал о достижениях Политехнического университета, опыте сотрудничества с другими странами, в том числе со странами СНГ и БРИКС+, о потенциальных направлениях взаимодействия с вузами Азербайджана. Владимир Дмитриевич сделал конкретные предложения по активизации работы ассоциации вузов России и Азербайджана. Он рассказал о программе приглашённых профессоров и пригласил талантливых выпускников аспирантуры участвовать в олимпиаде Open Doors по направлению «Постдоки», которое в настоящее время совместно с ассоциацией «Глобальные университеты» реализуется в Политехе. Для реализации направления сотрудничества «аффилированная коллаборация» (контакты с вузами научно-исследовательских институтов) Владимир Хижняк рассказал о возможностях взаимодействия с НИИ РАН, которые находятся под научно-методическим руководством Санкт-Петербургского отделения РАН. Его председателем является ректор СПбПУ, академик Андрей Рудской.

Алла Мазина, выступая на секции «Развитие межуниверситетского сотрудничества в сфере образования», сделала предложения по развитию совместных образовательных программ, участию студентов в летних и зимних школах Политеха, использованию онлайн-курсов.v

Информацию о Политехническом университете и наши предложения по сотрудничеству озвучили модераторы секций для всех участников форума на заключительном пленарном заседании.

Благодаря достаточно высокому уровню высшего образования в Азербайджане, высокой квалификации научно-педагогических работников, отсутствию языкового барьера, дружеским отношениям между государствами и прочным культурным связям есть хорошая основа для развития сотрудничества между вузами наших стран.

