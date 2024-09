Молодые ученые ГУУ прошли стажировку в крупнейшем агрохолдинге России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 23 по 27 сентября сотрудники Государственного университета управления – техник Лаборатории реверсивного инжиниринга Дмитрий Талдыкин и специалист Бизнес-инкубатора Артем Подгорный – прошли стажировку в Краснодарском кластере крупнейшего агрохолдинга России «СТЕПЬ» в рамках флагманского образовательного проекта Благотворительного фонда «Система» «Лифт в будущее».

Стажировка позволила молодым специалистам погрузиться в производственные процессы агрохолдинга, ознакомиться с передовыми технологиями в области сельскохозяйственной механизации и собрать необходимую теоретическую и методическую базу для проведения научных исследований.

Сотрудники ГУУ изучили конструкцию современных уборочных комбайнов и приняли участие в сборе сельхозкультур, получив практический опыт работы с высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, молодые ученые провели тестирование и настройку самоходного опрыскивателя, изучив принципы работы современных систем точной землеобработки.

Отдельное внимание было уделено процессам механизированного сбора, сортировки, упаковки и условиям хранения продукции, включающим контроль температурного режима и влажности для обеспечения длительного сохранения свежести овощей и фруктов. Помимо этого, представители университета побывали на машинно-тракторной станции технического обслуживания и ремонта техники и на центральном складе запасных частей, что позволило им оценить масштабы деятельности агрохолдинга и своими глазами увидеть процесс технического обслуживания машинотракторного парка.

В заключительный день стажировки молодые ученые посетили головной офис агрохолдинга «СТЕПЬ» в Ростове-на-Дону, где им рассказали о работе беспилотных летательных аппаратов, применяемых для точечного орошения садов. Сотрудники ГУУ изучили методы настройки геопозиционирования БПЛА и познакомились с программным обеспечением, используемым для автоматизации процесса полива с целью экономии водных ресурсов в условиях интенсивного садоводства.

Руководителем и куратором практики выступил начальник сервисной станции агрохолдинга «СТЕПЬ» Иван Булгаков. При его деятельном участии и были организованы показательные испытания, в ходе которых молодые ученые ГУУ не только ознакомились с передовым оборудованием агрохолдинга, но и получили возможность увидеть работу новейшей сельхозтехники в реальных условиях.

Государственный университет управления выражает благодарность Благотворительному фонду «Система» и лично президенту фонда Ларисе Пастуховой за организацию стажировки в агрохолдинге «СТЕПЬ». Полученные теоретические и практические знания в области сельскохозяйственной механизации помогут молодым специалистам ГУУ в их дальнейшей профессиональной и научной деятельности.

