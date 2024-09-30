Миссия МВФ завершила визит персонала в Узбекистан

Source: IMF – News in Russian

30 сентября 2024 г.

Пресс-релизы по итогам миссии содержат заявления сотрудников МВФ, в которых излагаются предварительные выводы после посещения страны. Взгляды, выраженные в настоящем заявлении, принадлежат персоналу МВФ и могут не совпадать с точкой зрения Исполнительного совета МВФ. Обсуждение результатов настоящей миссии Исполнительным советом МВФ не предусматривается.

Экономика Узбекистана продолжает демонстрировать активный рост. Прогноз оценивается как положительный, при этом сохраняются как риски, так и возможности. Для поддержания высоких темпов роста, восстановления буферных запасов и защиты от внешних шоков необходимо сохранять макрофинансовую стабильность и продолжать реализацию структурных реформ.

Ташкент. В период с 16 по 24 сентября 2024 года команда персонала МВФ под руководством г-на Яссера Абдиха провела встречи с официальными органами Узбекистана и обсудила текущую экономическую ситуацию, перспективы развития экономики и приоритеты экономической политики. В конце миссии г-н Абдих сделал следующее заявление:

«Экономика продолжает демонстрировать активный рост. В первой половине 2024 года темпы роста реального ВВП составили 6,4 процента в годовом выражении (г/г). В ответ на необходимое повышение регулируемых цен на энергоносители в начале мая, общая инфляция по ИПЦ ускорилась с 8 процентов в годовом выражении по состоянию на конец апреля до примерно 10,5 процента в последние месяцы. Базовая инфляция по ИПЦ остается более сдержанной: ее темпы выросли приблизительно на один процентный пункт с июня 2024 года до 7 процентов в августе. За первые семь месяцев 2024 года наблюдался значительный рост объема денежных переводов – на 32 процента в годовом выражении, а международные резервы остаются достаточными: по состоянию на конец августа они составляли девять с половиной месяцев импорта следующего года.

Прогноз оценивается как положительный, при этом сохраняются как риски, так и возможности. Ожидается, что темпы роста реального ВВП останутся высокими и превысят 5,5 процента в этом и следующем году за счет сохранения активных темпов инвестиций и продолжения реализации структурных реформ. Согласно прогнозам, инфляция по ИПЦ начнет постепенно снижаться в ответ на необходимые жесткие меры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики и на ослабление влияния роста цен на энергоносители. Ожидается, что дефицит счета текущих операций сократится до примерно 6¼ процента ВВП в 2024 году и 6,1 процента в 2025 году, в том числе за счет значительных объемов экспорта и денежных переводов, отказа от крупных единовременных закупок импортных машин и оборудования, как это было в 2023 году, а также бюджетной консолидации. Риски ухудшения прогноза включают региональные геоэкономические вызовы, волатильность цен на сырьевые товары, неожиданное глобальное замедление темпов роста мировой экономики, а также материализацию условных обязательств по отношению к государственным предприятиям и государственно-частным партнерствам (ГЧП). Увеличение финансовых потоков и объема денежных переводов, а также рост цен на золото могут способствовать созданию новых возможностей.

Персонал МВФ приветствует непрерывные усилия Узбекистана по сохранению макрофинансовой стабильности и накоплению резервов для проведения экономической политики с целью укрепления стойкости и расширения всеобъемлющего роста.

Бюджетная консолидация идет по плану. Ожидается, что целевые ориентиры дефицита консолидированного бюджета на 2024 и 2025 годы. (4,0 и 3 процента ВВП, соответственно) будут достигнуты благодаря рационализации расходов официальными органами (особенно субсидий на энергоносители, при одновременной защите уязвимых групп населения), повышения адресности социальных расходов и сокращения объемов директивного кредитования. Тем не менее, несмотря на высокие цены на золото и быстрый экономический рост, соотношение доходов бюджета к ВВП, по прогнозам, будет снижаться из-за невысоких показателей собираемости НДС и налога на прибыль с компаний за пределами золотодобывающего сектора. Налоговые стимулы и снижающийся уровень налоговой дисциплины сдерживают расширение налоговой базы, особенно в быстро развивающемся секторе услуг. Налоговые стимулы для привлечения инвестиций следует пересмотреть, чтобы постепенно снизить их негативное влияние на налоговую базу. В то же время необходимо расширить полномочия по налоговому администрированию в отношении обеспечения соблюдения налогового кодекса (особенно по проведению эффективных выездных налоговых проверок), предусмотрев соответствующие гарантии защиты прав налогоплательщиков.

Персонал приветствует усилия официальных органов по совершенствованию системы управления государственными финансами (УГФ) и управления фискальными рисками. Правительство возобновило публикацию заявления о налогово-бюджетной стратегии и разработало амбициозную стратегию реформирования УГФ на 2025-2030 годы, которая должна быть утверждена к ноябрю 2024 года. Данная стратегия предназначена для поддержки усилий по среднесрочному бюджетному планированию и определению стратегических приоритетов, повышения эффективности расходов и управления государственными инвестициями, а также улучшения исполнения бюджета и совершенствования качества бюджетных отчетов. Правительство также опубликовало комплексное заявление о фискальных рисках и добилось прогресса в определении предельного объема по проектам ГЧП. Чтобы дать время на завершение этой работы и ограничить фискальные риски, связанные с растущим списком проектов ГЧП, персонал МВФ рекомендует ввести в соответствующие законодательные акты с 1 января 2025 года ежегодный лимит, имеющий юридически обязывающий характер, в отношении инвестиционной стоимости всех проектов, которые подписаются в соответствии с законами о ГЧП и инвестициях.

Денежно-кредитная политика должна быть направлена на снижение инфляции до целевого уровня в 5 процентов, установленного Центральным банком Республики Узбекистан (ЦБ РУз). Неопределенность объема эффектов второго порядка от повышения цен на энергоносители в мае 2024 года и увеличения заработной платы в сентябре-октябре 2024 года создает риски ускорения инфляции. Персонал МВФ рекомендует ЦБ РУз сохранять жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока данные не будут явно указывать на устойчивое снижение инфляции в направлении целевого уровня. Кроме того, ЦБ РУз должен быть готов повысить ставку, если инфляция окажется неожиданно высокой.

Реформы финансового сектора должны быть направлены на приведение банковского надзора в соответствие с международными стандартами. Персонал МВФ приветствует решение официальных органов пройти в 2025 году комплексную программу МВФ и Всемирного банка по оценке финансового сектора (ФСАП), которая поможет, среди прочего, определить меры по усилению банковского надзора. Персонал МВФ также рекомендует официальным органам продолжить постепенное сворачивание директивного кредитования, что позволит повысить эффективность распределения кредитов и одновременно увеличить доступность кредитов для частного сектора.

Персонал МВФ приветствует усилия официальных органов по поддержанию темпов структурных реформ. После приватизации банка «Ипотека-банк» в 2023 году официальные органы в плановом порядке продолжают курс на приватизацию двух крупных государственных банков – «Саноат курилиш» и Асакабанк. Официальным органам рекомендуется продолжать реструктуризацию и совершенствование качества управления государственными банками и предприятиями, а также усилить конкуренцию путем выравнивания условий для частных и государственных предприятий и устранения барьеров для входа на рынок. В этой связи персонал МВФ приветствуют прогресс в деле присоединения ко Всемирной торговой организации (ВТО), что также будет способствовать развитию конкуренции на внутреннем рынке. Правительство завершило двусторонние переговоры о доступе к рынку с 18 из 33 членов и в настоящее время приводит нормативные акты в соответствие со стандартами ВТО. Персонал МВФ высоко оценивают прогресс в реформе системы управления, включая принятие закона о конфликте интересов и подготовку к его реализации в декабре этого года. Продвигается работа над законом о защите информаторов, разоблачающих факты коррупции, продолжается работа над законом о декларировании активов.

Команда персонала МВФ благодарит официальные органы Узбекистана за гостеприимство и продуктивные обсуждения».

Узбекистан: отдельные экономические показатели, 2023-2025 гг.

2023

2024

Прогноз

2025

Прогноз

Национальный доход

Темпы роста реального ВВП (изменение в процентах)

6.3

5.6

5.7

Номинальный ВВП (в трлн сум)

1,192

1,421

1,679

ВВП на душу населения (в долларах США)

2,820

3,051

3,379

Население (в млн)

36.0

36.9

37.7

Цены

(изменение в процентах за год)

Инфляция по ИПЦ (на конец периода) 1/

8.8

10.4

7.9

Дефлятор ВВП

12.7

12.9

11.8

Внешний сектор

(в процентах от ВВП)

Сальдо счета текущих операций

-7.7

-6.3

-6.1

Внешний долг

54.8

56.9

55.6

(изменение в процентах за год)

Обменный курс (в сумах за долл. США; на конец периода)

12,339

…

…

“Реальный эффективный обменный курс

(средний, 2015 = 100, снижение показателя = ослабление курса)

58.6

…

…

Государственные финансы

(в процентах от ВВП)

Доходы консолидированного бюджета

27.0

26.6

26.0

Расходы консолидированного бюджета

31.9

30.6

28.9

Сальдо консолидированного бюджета

-4.9

-4.0

-3.0

Скорректированные доходы 2/

26.2

25.2

24.7

Скорректированные расходы 2/

30.2

28.7

27.3

Скорректированное сальдо бюджета

-4.0

-3.5

-2.5

Директивное кредитование

0.9

0.5

0.5

Общее сальдо бюджета 2/

-4.9

-4.0

-3.0

Государственный долг

32.5

34.3

32.8

Деньги и кредит

(изменение в процентах за год)

Резервные деньги

4.9

7.8

8.2

Широкая денежная масса

12.2

20.3

18.1

Кредитование экономики

23.2

16.7

18.2

Источники: Официальные органы Узбекистана и оценки персонала МВФ.

1/ Персонал МВФ корректирует доходы и расходы бюджета с учетом финансовых операций, таких как вливания в акционерный капитал, директивное кредитование и приватизация государственных предприятий.

Департамент коммуникаций МВФ

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