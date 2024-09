Марат Хуснуллин: В Донецке впервые за десять лет построят многоквартирный дом

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице ДНР выдано разрешение на строительство 23-этажного многоквартирного жилого дома. Его планируют построить на земельном участке общей площадью почти 7 тыс. кв. м чуть более чем за полтора года. Об этом на совещании с Президентом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Мы неплохо запустили строительство жилья по проектному финансированию в новых регионах. Всего выдано 28 разрешений, из них первое за десять лет – в Донецке. По проекту застройщика в доме будет 105 квартир, на первом этаже – коммерческие помещения. ЖК будет с собственным паркингом, местами для хранения вещей, спортивными и детскими площадками, зонами отдыха, оборудован системами безопасности», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что реализация этого проекта позволит повысить качество жизни жителей столицы и создать комфортную среду для проживания. Квартиры в новом доме можно будет приобрести в том числе с использованием ипотечных средств под льготную ставку 2% годовых. Кроме того, отметил зампред Правительства, во время строительства будет создано более 200 дополнительных рабочих мест. Это повлечёт за собой пополнение регионального бюджета налоговыми отчислениями.

