Комментарий Алексея Оверчука по итогам официального визита Михаила Мишустина в Исламскую Республику Иран

Из стенограммы:

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, как прошла поездка в Тегеран. Каковы результаты этого визита?

А.Оверчук: Я хочу сказать, что сегодня была историческая поездка, потому что это первый в истории визит Председателя Правительства Российской Федерации в Исламскую Республику Иран.

В ходе визита состоялось две встречи. Первая встреча была с вице-президентом Исламской Республики Иран, вторая – с Президентом Ирана.

В первую очередь, конечно, обсуждались вопросы двусторонней повестки. Но сегодня эти вопросы уже выходят далеко за рамки отношений между Россией и Ираном, потому что в значительной степени от них зависит, как будут выстраиваться отношения в условиях формирования нового миропорядка. При этом руководители Ирана обращали внимание на то, что новый мировой порядок будет формироваться вокруг таких структур, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

В этой связи мы ещё раз обсудили вопросы ратификации соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Исламской Республикой Иран. Мы ожидаем, что соглашение вступит в силу в следующем году. Также обсудили вопросы присоединения Ирана к ЕАЭС в качестве наблюдателя, о чём ранее было заявлено.

Помимо этого, в двустороннем формате мы рассмотрели вопросы укрепления связанности на евразийском пространстве. Прежде всего речь идёт, конечно, о развитии международного транспортного коридора «Север – Юг». И здесь мы тоже прошлись по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Рассмотрели энергетические вопросы, а также вопросы торговли сельскохозяйственной продукцией, сотрудничества в области промышленной кооперации. То есть очень большая, серьёзная повестка. Беседа длилась достаточно долго с вице-президентом страны. И Михаил Владимирович очень подробно прошёл по всем вопросам.

Вопрос: Какие направления иранская сторона считает наиболее перспективными? Ну и мы, конечно?

А.Оверчук: Для нас все затронутые вопросы представляют интерес и являются перспективными. Прежде всего, конечно же, наши страны сближает то, что и Российская Федерация, и Исламская Республика Иран находятся под незаконными санкциями. И наши страны идут навстречу друг другу, для того чтобы вместе противостоять этому незаконному давлению. Здесь у нас полное понимание. Поэтому развитие транспортных связей, совместное развитие промышленности, торговли – это то, что будет укреплять наши экономики, создавать рабочие места в наших странах и делать жизнь наших людей лучше. Ради этого работаем.

