Известия: Владимир Строев о внешнеэкономическом потенциале Новороссии и Донбасса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Источник: Известия

Экономика новых регионов нашей страны — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — после их присоединения к Российской Федерации испытывает новый качественный скачок в своем развитии. Реализуется множество программ в разных сферах, направленных на дальнейшую полноценную интеграцию этих регионов в хозяйственный комплекс страны. Многие социально-экономические достижения стали возможны за счет принятия в 2023 году Комплексной программы социально-экономического развития этих регионов на период до 2030 года.

Вместе с тем, помимо всевозможных мер поддержки этих регионов, которые носят пока в основном дотационный характер, необходимы новые импульсы для дальнейшего развития их экономики и особенно — реализации внешнеэкономического потенциала.

До вхождения в состав нашей страны у каждого из новых регионов сальдо торгового баланса было отрицательным, а их внешняя торговля в большинстве своем была ориентирована на РФ. Сегодня же с учетом всех ограничений экономические связи этих субъектов всё еще оторваны как от остальной части России, так и от других зарубежных стран.

В условиях изменяющихся приоритетов в развитии внешнеэкономических связей прежде всего необходимо определить ниши, специализации каждого из регионов, которые он мог бы занять в международной торговле и сфере трансграничных инвестиций. Очевидно, что у некоторых из них эта специализация, особенно в промышленности, была сформирована и ранее, например, компании ДНР могут быть серьезно представлены на мировых рынках угля и металлопродукции. Однако барьеры в виде санкций и других ограничений не позволяют в полной мере реализовать внешнеэкономический потенциал новых регионов. Серьезным ограничением остаются и слабые связи между собственно рассматриваемыми регионами.

Определенные положительные сдвиги в стимулировании развития их внешнеэкономической деятельности уже есть. Так, с середины 2023 года они получили статус особой экономической зоны, в которой на десятилетний срок предусмотрены существенные льготы, включая понижение страховых взносов для компаний и нулевая ставка налога на прибыль. Кроме того, предусматривается льготное кредитование малого бизнеса. Сформированы специальные фонды развития промышленности, отбирающие и кредитующие бизнес-проекты в регионах.

Вероятно, на ближайшие годы нам потребуется принятие специальной программы, которая бы адресно, именно для новых регионов, регламентировала развитие их внешнеэкономических связей на долгосрочную перспективу. В данном документе необходимо четко прописать возможные решения проблем инфраструктурного обеспечения внешнеэкономической деятельности регионов, их полноценной интеграции в таможенно-транзитное пространство ЕАЭС.

Отдельный значимый аспект — безопасность судоходства в Черном море, которое, даже с учетом резкого снижения торговли России со странами Европейского союза, останется одним из ключевых направлений развития внешней торговли с другими регионами мира. В перспективе с участием новых субъектов здесь возможно формирование международного транспортного коридора по направлению «Север – Юг». Наконец, отдельного внимания заслуживает программирование развития межрегиональных связей на разных уровнях, а также торговых контактов для обеспечения транзита продукции в страны Азии, в том числе в Китай и государства постсоветского пространства.

Понятно, что для комплексной реализации внешнеэкономического потенциала новые регионы должны быть более тесно интегрированы с остальными частями нашей страны, чтобы решать проблемы как доступа к ресурсам, так и их эффективного использования во внешнеэкономической деятельности.

В любом случае, еще долгое время многие страны не будут воспринимать компании из новых регионов РФ как полноправных участников внешнеэкономической деятельности. Однако в перспективе, ввиду новых импульсов госполитики, которая серьезно нацелена на развитие этой части страны, Донбасс и Новороссия, с учетом их географического положения, экономического потенциала и наделенности ресурсами, могут стать центром развития международного экономического сотрудничества.

Автор — ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

