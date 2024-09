Source: MIL-OSI Russian Language News

30 сентября в нашей стране отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

В прошлом году памятная дата была внесена в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» и теперь будет отмечаться ежегодно.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях были проведены референдумы по вопросу вхождения их в состав России. Решение было принято большинством местных жителей. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России.

Сейчас Россия проводит масштабную программу социально-экономического развития новых регионов.

«Чтобы оценить масштаб реализуемой программы, достаточно сказать, что за период с 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог и только в сфере образования построено и отремонтировано свыше полутора тысяч объектов. В их числе 776 школ, 633 детских сада и 68 объектов дополнительного образования, 56 – среднего профессионального образования, 24 вуза. Из них 346 – в текущем году», – говорит Владимир Путин в своём обращении на сайте Кремля.

Государственный университет управления активно сотрудничает с университетами новых регионов, отправляет гуманитарную помощь в районы боевых действий СВО, принимает у себя в гостях школьников из ДНР и Херсонской области в рамках проекта «Университетские смены». Мы помним о нашей исторической общности с народом, проживающим в этих республиках и областях. Уважаем их волю и право на самоопределение политического статуса, желание свободно говорить на родном для них русском языке, оставаться верными традиционным моральным и культурным ценностям. Уверены, что полная интеграция этих регионов в состав Российской Федерации не за горами и вскоре мир будет восстановлен на всей территории нашей большой страны.

