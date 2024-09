ГУУ на открытии финала IV Международной Олимпиады по финансовой безопасности

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 сентября 2014 года стартовал финал IV Международной Олимпиады по финансовой безопасности, в котором примут участие студенты Государственного университета управления.

В этом году в этапе отбора приняли участие 22 тыс. человек со всего мира. На финал, бороться за звание лучших, приехали более 550 ребят из 36 стран.

На открытии Олимпиады были зачитаны приветствия Президента РФ Владимира Путина и Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Собравшихся поприветствовали Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и представители разных стран.

Делегация ГУУ посетила церемонию открытия и смогла лично пообщаться с Валерием Фальковым и обсудить вопросы образования в сфере финансовой безопасности.

В первый день Олимпиады помимо открытия пройдут мастер-классы от ведущих банков страны, представителей Росфинмониторинг и вузов, входящих в Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ.

ГУУ проведёт мастер-класс на тему «Финансовая безопасность – навыки новой реальности».

Напомним, что в прошлом году Государственный университет управления был оператором проведения предварительных этапов в новых субъектах РФ, а представители ГУУ были награждены почётными грамотами за личный вклад в становление международного олимпиадного движения.

