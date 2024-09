В Политехе прошёл Всероссийский день физики

Source: MIL-OSI Russian Language News

В нашем университете прошел Всероссийский день физики, собравший любителей науки, школьников, их родителей, учителей. День стал настоящим праздником науки. Мероприятие организовали в сотрудничестве с Московским физико-техническим институтом.

Одним из главных событий дня стал физический диктант. Участники проверили свои знания по различным разделам предмета. Атмосфера была напряженной, но в то же время дружелюбной, ведь главное, не соревнование, а стремление к знаниям.

После диктанта специалисты Центра по работе с абитуриентами провели лекцию о Политехническом университете. Слушатели смогли погрузиться в историю СПбПУ, узнать о передовых разработках и научном опыте, поступлении и студенческой жизни.

Также состоялась «Своя игра», посвящённая физике. Команды из учителей и школьников отвечали на вопросы различной сложности, демонстрировали свои знания, логику и быстроту мышления. Игра стала настоящим испытанием для участников, заставив их проявить максимум усилий.

Всероссийский день физики в Политехническом университете стал ярким и запоминающимся событием. Участники получили не только новые знания и впечатления, но и вдохновение для будущих научных исследований. Мероприятие показало, что физика — это увлекательный мир познания и открытий.

День физики позволяет участникам взглянуть под новым углом на достаточно сложный и важный предмет в рамках школьного курса. Благодаря этому событию у школьников и их родителей повышается интерес к техническим направлениям обучения. А участие вузов даёт возможность увидеть практическое применение предмета и определиться с дальнейшей карьерной траекторией , — отметил главный организатор дня физики от СПбПУ Георгий Школьник.

